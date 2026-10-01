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Xenon WhiteVision gen2Lampe xénon pour éclairage automobile

85126WHV2C1

Une lumière pure et puissante contre l'obscurité

Les lampes Philips Xenon WhiteVision gen2 créent un effet lumière blanche intense pour votre voiture et produisent une lumière blanche plus uniforme sur la route. Le choix idéal pour des éclairages avant au xénon de même style qu'un éclairage LED.

Voir tous les avantages

Lumière plus blanche et intense pour améliorer la concentration du conducteur

Une lumière pure et puissante contre l'obscurité

  • Type de lampe : D2R

  • 85 V, 35 W

  • Nombre de lampes : 1

Excellent effet blanc en adéquation avec les autres LED de votre voiture

Les lampes d'éclairage avant Philips Xenon WhiteVision gen2 constituent la solution idéale pour les conducteurs qui souhaitent un effet blanc éclatant pour leur éclairage avant, semblable à celui de lampes LED. Avec la même température de couleur que les lampes LED, Xenon WhiteVision gen2 est la dernière innovation pour votre éclairage avant xénon.

Un faisceau d'un blanc pur éclatant pour transpercer l'obscurité

Grâce à une température de couleur allant jusqu'à 5 000 Kelvin, les lampes Philips Xenon WhiteVision éclairent la route avec un faisceau lumineux blanc, pur et net qui traverse l'obscurité. Au lieu de se fatiguer pour voir la route devant soi, vous apprécierez une conduite plus sûre et plus plaisante. Grâce à l'éclairage automobile de Philips, conduire la nuit ne sera plus un obstacle.

Un plus grand contraste, pour une meilleure visibilité et une conduite plus sûre

Il est indispensable de pouvoir identifier et repérer rapidement les marquages routiers et les panneaux lorsque vous conduisez dans l'obscurité. Grâce aux lampes Xenon WhiteVision vous bénéficiez d'une lumière blanche intense et uniforme. Accompagné d'une température de couleur élevée, l'éclairage avant offre un meilleur contraste et de meilleures réflexions des objets et des panneaux. De plus, vous bénéficierez d'une expérience de conduite plus agréable et plus sûre. Le fait est que beaucoup d'accidents de la route sont causés par l'épuisement des conducteurs qui se déconcentrent. Cette lumière plus blanche vous permet de rester concentré et attentif lorsque vous conduisez la nuit.

Spécificités Techniques

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