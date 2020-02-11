Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Nous avons votre sécurité à cœur
Les lampes Philips LongerLife Xenon sont garanties automatiquement pendant 4 ans. Il vous suffit d'enregistrer votre achat en ligne pour bénéficier d'une garantie de 3 ans supplémentaires gratuitement, pour 7 ans de tranquillité.
Type de lampe : D1S
85 V, 35 W
Nombre de lampes : 1
Les lampes Philips Xenon LongerLife vous offrent un niveau élevé de qualité et de sécurité. Vous bénéficiez automatiquement d'une garantie gratuite de 4 ans à compter de la date d'achat.
Les lampes Xenon LongerLife bénéficient d'une durée de vie plus longue que n'importe quelle autre lampe au xénon Philips. Pour une tranquillité d'esprit absolue, vous pouvez prolonger votre garantie de 3 ans gratuitement. Il vous suffit de vous rendre sur la page https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty et de suivre 3 étapes simples : 1. Pour commencer, vérifiez que vous avez bien acheté un produit Philips véritable en contrôlant la présence sur l'emballage du produit de l'autocollant certifiant son authenticité. 2. Ensuite, renseignez vos données en ligne et fournissez une preuve d'achat. 3. Enfin, imprimez votre certificat de garantie de 7 ans et conservez-le.
Le verre de quartz anti-UV est plus robuste que le verre dur et hautement résistant aux vibrations et températures extrêmes, éliminant ainsi le risque d'explosion. Les lampes en verre de quartz de Philips sont capables de résister à des chocs thermiques très importants. Du fait de leur tolérance aux pressions accrues, les lampes en verre de quartz anti-UV sont en mesure de produire un faisceau lumineux plus puissant.
3.8
sur 6
4
Avis
100%
recommandent ce produit
Bosmart
11/02/2020
Sverige
Acheteur vérifié
Bra ljus, lång garanti känns bra på dyra lampor
Bra garanti känns som kvalité stämpel för xenon lamporna.
Avantages
Bra ljus, trygg garanti
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti
Date d'utilisation 2020-01-11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti
Date d'utilisation 2020-01-11
Mika76
13/02/2017
Suomi
100% samanlainen kuin alkuperäinen
Täysin samanlainen (merkkiä lukuunottamatta) kuin alkuperäinen 12 vuotta vanha polttimo. Valokuvio pysyi ennallaan, ei säätötarvetta. Vaihdoin Skoda Octaviaan, helppo homma, vaikka ohjekirjassa sanottiinkin ettei voi itse vaihtaa.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-polttimon takuu
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-polttimon takuu
Ante1938
16/01/2017
Sverige
Acheteur vérifié
Sämre än originalet som lyst 150 000 km.
Nya Philips lampan lyser sämre än motsvarande på andra sidan fastän den lyst 150 000 km. Jag tog kontakt med er men eftersom ni vill att jag ska bevisa att er lampa lyser sämre så lade jag ner det. Jag köper en philipslampa till och sätter på andra sidan så lyser de lika. Jag förstår absolut ert sätt att resonera i frågan, men ett tips är att ni tonar ner lysförmågan på er produkt. Man förväntar sig ett fantastiskt ljus när man läser på förpackningen men blir besviken då det lyser sämre än den gamla lampan. Nåväl, jag har redan glömt det här så det är ingen stor grej för mig och jag kommer köpa philipsprodukter i även i fortsättningen. Vänligen Andreas
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti