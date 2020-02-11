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Xenon LongerLifeGarantie Xenon

85415SYC1

3.8

| (4) Avis | 100% recommandent ce produit

Nous avons votre sécurité à cœur

Les lampes Philips LongerLife Xenon sont garanties automatiquement pendant 4 ans. Il vous suffit d'enregistrer votre achat en ligne pour bénéficier d'une garantie de 3 ans supplémentaires gratuitement, pour 7 ans de tranquillité.

Voir tous les avantages

Étendez votre garantie 4 ans à 7 en 3 étapes simples

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  • Type de lampe : D1S

  • 85 V, 35 W

  • Nombre de lampes : 1

Les lampes Xenon LongerLife bénéficient d'une garantie gratuite de 4 ans.

Les lampes Xenon LongerLife bénéficient d'une garantie gratuite de 4 ans.

Les lampes Philips Xenon LongerLife vous offrent un niveau élevé de qualité et de sécurité. Vous bénéficiez automatiquement d'une garantie gratuite de 4 ans à compter de la date d'achat.

Il vous suffit d'enregistrer votre produit en ligne pour étendre votre garantie

Il vous suffit d'enregistrer votre produit en ligne pour étendre votre garantie

Les lampes Xenon LongerLife bénéficient d'une durée de vie plus longue que n'importe quelle autre lampe au xénon Philips. Pour une tranquillité d'esprit absolue, vous pouvez prolonger votre garantie de 3 ans gratuitement. Il vous suffit de vous rendre sur la page https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty et de suivre 3 étapes simples : 1. Pour commencer, vérifiez que vous avez bien acheté un produit Philips véritable en contrôlant la présence sur l'emballage du produit de l'autocollant certifiant son authenticité. 2. Ensuite, renseignez vos données en ligne et fournissez une preuve d'achat. 3. Enfin, imprimez votre certificat de garantie de 7 ans et conservez-le.

Les ampoules de phare Philips sont fabriquées dans un verre de quartz de haute qualité

Les ampoules de phare Philips sont fabriquées dans un verre de quartz de haute qualité

Le verre de quartz anti-UV est plus robuste que le verre dur et hautement résistant aux vibrations et températures extrêmes, éliminant ainsi le risque d'explosion. Les lampes en verre de quartz de Philips sont capables de résister à des chocs thermiques très importants. Du fait de leur tolérance aux pressions accrues, les lampes en verre de quartz anti-UV sont en mesure de produire un faisceau lumineux plus puissant.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

4

Avis

100%

recommandent ce produit

4
1

11/02/2020

Sverige

Sverige

Acheteur vérifié

Bra ljus, lång garanti känns bra på dyra lampor

Bra garanti känns som kvalité stämpel för xenon lamporna.

Avantages

Bra ljus, trygg garanti

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti

Date d'utilisation 2020-01-11

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti

Date d'utilisation 2020-01-11

13/02/2017

Suomi

Suomi

100% samanlainen kuin alkuperäinen

Täysin samanlainen (merkkiä lukuunottamatta) kuin alkuperäinen 12 vuotta vanha polttimo. Valokuvio pysyi ennallaan, ei säätötarvetta. Vaihdoin Skoda Octaviaan, helppo homma, vaikka ohjekirjassa sanottiinkin ettei voi itse vaihtaa.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-polttimon takuu

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-polttimon takuu

16/01/2017

Sverige

Sverige

Acheteur vérifié

Sämre än originalet som lyst 150 000 km.

Nya Philips lampan lyser sämre än motsvarande på andra sidan fastän den lyst 150 000 km. Jag tog kontakt med er men eftersom ni vill att jag ska bevisa att er lampa lyser sämre så lade jag ner det. Jag köper en philipslampa till och sätter på andra sidan så lyser de lika. Jag förstår absolut ert sätt att resonera i frågan, men ett tips är att ni tonar ner lysförmågan på er produkt. Man förväntar sig ett fantastiskt ljus när man läser på förpackningen men blir besviken då det lyser sämre än den gamla lampan. Nåväl, jag har redan glömt det här så det är ingen stor grej för mig och jag kommer köpa philipsprodukter i även i fortsättningen. Vänligen Andreas

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti

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Cet avis a été rédigé pour Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti

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