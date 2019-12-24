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Xenon WhiteVision gen2Lampe xénon pour éclairage automobile

85415WHV2S1

3

| (2) Avis

Une lumière pure et puissante contre l'obscurité

Les lampes Philips Xenon WhiteVision gen2 créent un effet lumière blanche intense pour votre voiture et produisent une lumière blanche plus uniforme sur la route. Le choix idéal pour des éclairages avant au xénon de même style qu'un éclairage LED.

Voir tous les avantages

Lumière plus blanche et intense pour améliorer la concentration du conducteur

Une lumière pure et puissante contre l'obscurité

  • Type de lampe : D1S

  • 85 V, 35 W

  • Nombre de lampes : 1

Excellent effet blanc en adéquation avec les autres LED de votre voiture

Les lampes d'éclairage avant Philips Xenon WhiteVision gen2 constituent la solution idéale pour les conducteurs qui souhaitent un effet blanc éclatant pour leur éclairage avant, semblable à celui de lampes LED. Avec la même température de couleur que les lampes LED, Xenon WhiteVision gen2 est la dernière innovation pour votre éclairage avant xénon.

Un faisceau d'un blanc pur éclatant pour transpercer l'obscurité

Grâce à une température de couleur allant jusqu'à 5 000 Kelvin, les lampes Philips Xenon WhiteVision éclairent la route avec un faisceau lumineux blanc, pur et net qui traverse l'obscurité. Au lieu de se fatiguer pour voir la route devant soi, vous apprécierez une conduite plus sûre et plus plaisante. Grâce à l'éclairage automobile de Philips, conduire la nuit ne sera plus un obstacle.

Un plus grand contraste, pour une meilleure visibilité et une conduite plus sûre

Il est indispensable de pouvoir identifier et repérer rapidement les marquages routiers et les panneaux lorsque vous conduisez dans l'obscurité. Grâce aux lampes Xenon WhiteVision vous bénéficiez d'une lumière blanche intense et uniforme. Accompagné d'une température de couleur élevée, l'éclairage avant offre un meilleur contraste et de meilleures réflexions des objets et des panneaux. De plus, vous bénéficierez d'une expérience de conduite plus agréable et plus sûre. Le fait est que beaucoup d'accidents de la route sont causés par l'épuisement des conducteurs qui se déconcentrent. Cette lumière plus blanche vous permet de rester concentré et attentif lorsque vous conduisez la nuit.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.0

sur 6

2

Avis

4
3
2

24/12/2019

España

España

Acheteur vérifié

Fantástico

Producto ideal para los que queremos luminosidad y seguridad al conducir.

Avantages

Todo

Contre

Ahora mismo nada, solo observar el tiempo de durabilidad.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Lámpara de xenón para luces principales de coche

Date d'utilisation 2018-11-24

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Lámpara de xenón para luces principales de coche

Date d'utilisation 2018-11-24

03/12/2016

Suisse

Suisse

Hält nicht was die Werbung verspricht.

Gefreut auf reinweisses Xenonlicht, wie in der Werbung angepriesen, nach dem Umbau die Enttäuschung. Gelbliches Xenonlicht wie bei den OEM Brennern mit 4300k. Reine Geldverschwendung. Schade die Verarbeitung und Passgenauigkeit der D1S Brenner stimmt.

Cet avis a été rédigé pour Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe

Cet avis a été rédigé pour Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe

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