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  • Un air plus sain en permanence
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Arrêté

HEPA CA

AC4158/00

Un air plus sain en permanence

Le filtre à charbon actif HEPA agit sur les particules ultrafines, les allergènes, les bactéries et les virus, ainsi que sur de nombreux gaz nocifs comme le formaldéhyde. Ce filtre haute performance a été développé en partenariat avec des experts allemands

Voir tous les avantages

Un air plus sain en permanence

  • Filtre les particules jusqu'à 0,02 um

Filtre les particules ultrafines de plus de 20 nanomètres*

*Associé au filtre HEPA, le filtre multi-usage filtre les particules ultrafines de plus de 20 nanomètres, dont les bactéries, la poussière, les allergènes et certains virus. Selon des publications de l'Organisation mondiale de la santé, les virus de la grippe aviaire et de la grippe humaine ainsi que la bactérie provoquant la légionellose ont une taille supérieure à 20 nanomètres.

Le capteur de qualité de l'air vous avertit lorsqu'il faut remplacer le filtre

Le capteur de qualité de l'air vous avertit immédiatement lorsqu'il faut remplacer le filtre. Lorsque l'un des filtres est presque plein et doit être nettoyé ou remplacé, le capteur de qualité de l'air vous informe que vous devez remplacer ou nettoyer le filtre.

Le système d'arrêt intelligent garantit un air pur en permanence

Le système d'arrêt intelligent garantit un air pur en permanence. Le purificateur s'éteint lorsque l'air pur ne peut plus être garanti. Si le filtre n'est pas remplacé rapidement, le système d'arrêt intelligent est désactivé et verrouille l'appareil pour éviter toute contamination secondaire en raison d'un filtre sale. Nous garantissons un air pur en permanence.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. Selon le rapport de 2008 d'évaluation des risques microbiologiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les virus de la grippe aviaire, de la grippe humaine, de la légionellose et de l'hépatite ainsi que le coronavirus du SARS dépassent 0,02 micron.