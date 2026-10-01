Filtre les particules ultrafines de plus de 20 nanomètres*

*Associé au filtre HEPA, le filtre multi-usage filtre les particules ultrafines de plus de 20 nanomètres, dont les bactéries, la poussière, les allergènes et certains virus. Selon des publications de l'Organisation mondiale de la santé, les virus de la grippe aviaire et de la grippe humaine ainsi que la bactérie provoquant la légionellose ont une taille supérieure à 20 nanomètres.