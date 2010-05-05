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Arrêté
AE6580/00
Radio portable pour tous vos déplacements
Cette radio FM/MW de poche ultra-compacte Philips est fournie avec des écouteurs intra-auriculaires stéréo et un enrouleur pour le câble, ce qui en fait la radio nomade par excellence.
de poche
Casque stéréo
0
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2.0
sur 6
3
Avis
raulillo
05/05/2010
España
Cet avis a été rédigé pour AE6580 Radio portátil
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jcsalvadores
15/05/2012
España
sintoniza mal las emisoras tanto en am como fm
no sintoniza muy bien las emisoras tanto en am como en fm. Existe siempre mucho sonido de fondo.
Cet avis a été rédigé pour AE6580 Radio portátil
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Edubaste
21/03/2013
España
Muchas pegas para el precio que tiene
Las pilas, 2, duran un suspiro y no tiene función de apagado automático por lo que la cosa empeora El sintonizador no es muy bueno y hay algunas emisoras que no se cogen bien El estéreo no se puede quitar por lo que mete un zumbido horroroso Los botones de memoria tienen poco relieve y si estás en la cama a oscuras cuesta acertar con el canal
Cet avis a été rédigé pour AE6580 Radio portátil
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