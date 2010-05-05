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Arrêté

Radio portable

AE6580/00

2

| (3) Avis

Radio portable pour tous vos déplacements

Cette radio FM/MW de poche ultra-compacte Philips est fournie avec des écouteurs intra-auriculaires stéréo et un enrouleur pour le câble, ce qui en fait la radio nomade par excellence.

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Radio portable pour tous vos déplacements

  • de poche

  • Casque stéréo

Une seule molette pour le volume et la mise sous/hors tension

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Casque stéréo

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2.0

sur 6

3

Avis

5
4

05/05/2010

España

España

Cet avis a été rédigé pour AE6580 Radio portátil

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15/05/2012

España

España

sintoniza mal las emisoras tanto en am como fm

no sintoniza muy bien las emisoras tanto en am como en fm. Existe siempre mucho sonido de fondo.

Cet avis a été rédigé pour AE6580 Radio portátil

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21/03/2013

España

España

Muchas pegas para el precio que tiene

Las pilas, 2, duran un suspiro y no tiene función de apagado automático por lo que la cosa empeora El sintonizador no es muy bueno y hay algunas emisoras que no se cogen bien El estéreo no se puede quitar por lo que mete un zumbido horroroso Los botones de memoria tienen poco relieve y si estás en la cama a oscuras cuesta acertar con el canal

Cet avis a été rédigé pour AE6580 Radio portátil

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