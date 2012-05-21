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Arrêté

Radio portable

AE6790/00

2.9

| (28) Avis

Radio numérique nomade

Radio numérique de poche ultra compacte avec 20 présélections et réglage automatique des stations.

Voir tous les avantages

avec 20 présélections

Radio numérique nomade

  • Tuner numérique FM/MW

  • 20 présélections

  • Casque stéréo

  • Fonctionne sur piles

Fonction d'horloge intégrée

L'horloge intégrée indique l'heure avec précision. Lorsque la radio est éteinte, l'heure s'affiche pour plus de confort.

Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Format de poche pour transport facile

0

Spécificités Techniques

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Notation globale

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2.9

sur 6

28

Avis

21/05/2012

Nederland

Nederland

Goede ontvangst, net design

Ondanks het feit dat de mast in Hoogersmilde nog niet gereed is, een goede ontvangst. In het donker zijn de afstemknopjes moeilijk te voelen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AE6790 Draagbare radio

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Cet avis a été rédigé pour AE6790 Draagbare radio

03/01/2012

Nederland

Nederland

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10/12/2011

España

España

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Cet avis a été rédigé pour AE6790 Radio portátil

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Cet avis a été rédigé pour AE6790 Radio portátil

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