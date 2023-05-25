Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
Des informations météo au bout des doigts
Commencez la journée du bon pied, et ce, tous les jours ! Pourvu d'une horloge radioguidée, ce radio-réveil station météo Philips fournit des icônes graphiques de prévision météo et des voyants couleur. L'alliance parfaite entre prévisions météo fiables et ponctualité.
Température intérieure/extérieure
L'écran LCD rétroéclairé facilite la visualisation et l'utilisation en cas de faible luminosité et fournit des informations claires en un coup d'œil.
Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.5
sur 6
15
Avis
93%
recommandent ce produit
Gicleur
25/05/2023
France
Excellent, je l'ai depuis plus de 10 ans
Cela fais des années que je l'ai, pas de panne, mise à l'heure automatique. J'en cherche 1 similaire, difficile à trouver.
Avantages
Automatisme, possibilité de 2 sonneries réveils différents
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ260 Weather Clock Radio
Date d'utilisation 2021-05-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ260 Weather Clock Radio
Date d'utilisation 2021-05-25
foret1etang
17/10/2011
France
bon produit
élégant, précis, agréable, pratique, original, etc... j'ai placé le capteur ext dans la serre ! j'aime ce radio réveil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ260 Weather Clock Radio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ260 Weather Clock Radio
TIANCHRIS
12/05/2010
France
Un produit d'un aspect agreable et fonctionnel
Ce radio réveil est un bon produit il suffit de lire la notice et voilà,le tour est joué.Mise à l'heure radio-pilotée avec la date il y'a juste a attendre,la température impécable,et surtout la double alarme avec rappel vraiment trés bien. Juste une chose ,il faut etre un peu patient à la mise en route ceci est normale, il faut attendre le signal pour l'horloge et l' etalonnage pour la température. Je recommande ce produit!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ260 Weather Clock Radio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ260 Weather Clock Radio