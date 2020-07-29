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Arrêté
AJ7010/12
Réveillez-vous
Cet élégant radio-réveil Philips est à la fois utile et esthétique. Pour vous réveiller, vous avez le choix entre la radio intégrée et des sons de la nature. Le capteur de température vous indique en permanence les températures intérieures et extérieures.
Température intérieure/extérieure
Tuner numérique FM/MW
Double alarme
Alarme semaine/week-end
Détendez-vous ou endormez-vous avec des sons relaxants. Le radio-réveil Philips est préchargé avec des morceaux de relaxation. Laissez-vous bercer par le son de la pluie, le bruit des vagues, la musique de spa et bien plus encore.
Des informations météo au bout des doigts. Le radio-réveil Philips vous informe de la température en temps quasi-réel. Son capteur de température intelligent affiche la température extérieure, quelle que soit l'heure.
En cas de panne de courant, ce réveil intelligent garde en mémoire l'heure et vos paramètres. L'alarme programmée reste active même si l'écran est éteint, grâce à une batterie intégrée. Lorsque le courant est rétabli, vous n'avez pas besoin de régler l'heure ou de redéfinir vos paramètres. Et même si la coupure se prolonge, la batterie permet le déclenchement du buzzer à l'heure programmée, pour que vous soyez certain de ne jamais être en retard.
3.4
sur 6
72
Avis
vaneshb
29/07/2020
France
Dommage qu'il n'existe plus !
Pourquoi à chaque fois qu'un produit est bien il ne se fait plus ? double alarme, volume de réveil croissant, luminosité variable avec vrai faible intensité, température intérieure/extérieure... à quel modèle cela correspond-il aujourd'hui ? Je voulais le même pour mes enfants...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique
Date d'utilisation 2018-07-29
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique
Date d'utilisation 2018-07-29
jonely
06/10/2014
France
Acheteur vérifié
c'est tout ce que je cherchais dans un radio-réveil
les fonctions sont parfaites, inutiles de régler le réveil à chaque fois, les 3 possibilités de réveil sont idéales le thermomètre intérieur-extérieur est très pratique la radio est correcte les différents réglage de luminosité de l'écran sont idéales le bémol est la complexité de réglage pour la prise en main mais d'une fois que les réglages sont fait plus besoin d'y toucher et il ne faut pas un BAC pro pour comprendre le mode d'emploi!!! Pour moi l'outil vaut le prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique
ClienteSatisfaite
18/01/2013
France
Très bon réveil
Je suis entièrement satisfaite de cet investissement. Les seuls très petits bémols à mes yeux sont les suivants : - parfois la température extérieure n'est pas captée, mais globalement ça marche bien - le bouton à droite est un peu trop sensible, il faut faire attention à ne pas se tromper en le tournant un peu trop fort - les trois degrés de luminosité sont mal équilibrés (énorme différence entre le degré le plus faible et le moyen, et une très petite différence entre le degré moyen et le plus élevé) => la nuit je suis obligée à mettre le degré le plus faible sinon la lumière est éblouissante, mais on ne voit alors plus très bien l'heure - il est impossible d'afficher à la fois la température intérieure et extérieure (il est possible de les alterner avec une période de 10 secondes, mais je ne trouve pas ça très pratique) - une petite fonctionnalité supplémentaire serait la bienvenue : pouvoir programmer l'alarme pour un seul jour (donc qu'elle ne sonne qu'une seule fois et pas tous les jours de la semaine par exemple, et puis se désactive) Mis à part ces petits bémols, le reste me plaît beaucoup, le réveil est très élégant, la possibilité de se réveiller avec les sons de la nature est très appréciable. En parlant de l'option réveil, je n'ai pas rencontré le problème qui a souvent été soulevé dans les avis précédents, à savoir que le volume progressif devenait insupportable rapidement : il suffit de limiter le volume du réveil au moment de son réglage, et il s'arrêtera alors à ce seuil.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique
Oui, je recommande ce produit
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