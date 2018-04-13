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Arrêté

enceinte portable sans fil

AT10/00

3.8
| (4) Avis
Profitez de votre musique partout où vous allez
Écoutez vos morceaux préférés avec votre enceinte tout-en-un Philips. Sélectionnez simplement votre source : Bluetooth, radio FM, entrée Audio, USB ou carte SD ! La batterie rechargeable intégrée vous permet de profiter de votre musique où que vous soyez.
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Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

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Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Tuner FM pour bénéficier de la radio

0

USB Direct et lecteur de carte SD pour lecture de fichiers MP3

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Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

4

Avis

3
2

13/04/2018

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät

Absolute Top Qualität, Einfach zu bedienen, gerade für Kinder ist es Ideal!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

Oui, je recommande ce produit

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03/07/2015

Deutschland

Deutschland

Super Mini :-)

Habe dieses Produkt durch Zufall entdeckt und aufgrund der netten Beratung eines Saturn Mitarbeiters dann gekauft. Ich war skeptisch weil man so einem kleinen Lautsprecher nicht viel zutraut. Ich bin sehr positiv überrascht | Klang ist super, die Lautstärke lässt sich auch hoch drehen ohne das es anfängt zu brummen oder zu quietschen. Die reichliche Auswahl an anschlussmoglichkeiten ist super, alles in allem gebe ich hier eine klare Preisempfehlung ab |

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Cet avis a été rédigé pour AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

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28/03/2015

Suisse

Suisse

Petite pratique

Super produit Philips, Simple à utiliser, charger un iPhone ou Samsung et cette radio Philips pas de différence, pas besoin de mettre des piles batterie intégrée. Bluetooth, Sdcards,Usb et évidemment la radio légère et elle a un bon son. Je vous recommande vivement ce produits Philips.

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Cet avis a été rédigé pour AT10 enceinte portable sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AT10 enceinte portable sans fil

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