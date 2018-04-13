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Arrêté
AT10/00
Bluetooth®
USB Direct
SD
Tuner FM numérique
Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.
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3.8
sur 6
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Avis
Piepo1962
13/04/2018
Deutschland
Tolles Gerät
Absolute Top Qualität, Einfach zu bedienen, gerade für Kinder ist es Ideal!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher
Oui, je recommande ce produit
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Susisorglos
03/07/2015
Deutschland
Super Mini :-)
Habe dieses Produkt durch Zufall entdeckt und aufgrund der netten Beratung eines Saturn Mitarbeiters dann gekauft. Ich war skeptisch weil man so einem kleinen Lautsprecher nicht viel zutraut. Ich bin sehr positiv überrascht | Klang ist super, die Lautstärke lässt sich auch hoch drehen ohne das es anfängt zu brummen oder zu quietschen. Die reichliche Auswahl an anschlussmoglichkeiten ist super, alles in allem gebe ich hier eine klare Preisempfehlung ab |
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher
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Didier1217
28/03/2015
Suisse
Petite pratique
Super produit Philips, Simple à utiliser, charger un iPhone ou Samsung et cette radio Philips pas de différence, pas besoin de mettre des piles batterie intégrée. Bluetooth, Sdcards,Usb et évidemment la radio légère et elle a un bon son. Je vous recommande vivement ce produits Philips.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AT10 enceinte portable sans fil
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