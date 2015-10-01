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Arrêté

Enceintes Hi-Fi sans fil A9

AW9000/10

3

| (90) Avis

Toute votre musique en haute fidélité... sans fil !

Écoutez toute votre musique sans fil et en haute-fidélité avec les enceintes Hi-Fi sans fil Philips Fidelio. Diffusez votre musique sans fil facilement et profitez de la qualité sonore des 6 haut-parleurs Hi-Fi produisant un son puissant et un rendu stéréo inégalé.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Toute votre musique en haute fidélité... sans fil !

  • Son stéréo haute fidélité

  • 100 W, 6 haut-parleurs Hi-Fi

  • Entrées numérique et analogique

Entrées numériques et analogiques, pour plus de possibilités

Entrées numériques et analogiques, pour plus de possibilités

Les entrées numériques et analogiques vous offrent un large choix de possibilités de connexion, en plus du streaming sans fil. Connectez un téléviseur, un lecteur blu-ray, une console de jeu ou un autre lecteur multimédia, et profitez du son en haute fidélité de vos enceintes Philips.

Installation rapide et facile

L'installation des enceintes Hi-Fi sans fil Fidelio est à la portée de tous. Pas besoin d'être un expert pour tout mettre en place en à peine 5 minutes. Notre objectif est de vous permettre de profiter de vos enceintes Fidelio le plus rapidement possible, et c'est pour cette raison que nous avons tout fait pour qu'elles soient installables en un nombre restreint d'étapes simples. Mieux encore, le système Fidelio vous guidera de manière claire et sympathique.

Haut-parleurs orientés, pour un son stéréo au champ plus large

Haut-parleurs orientés, pour un son stéréo au champ plus large

L'enceinte est équipée de haut-parleurs Hi-Fi spécialement orientés et de qualité professionnelle, afin de produire la scène sonore la plus étendue et la plus immersive possible. Grâce à l'orientation des haut-parleurs, vous profitez d'un son dynamique inégalé, quelle que soit votre position dans la pièce. Avec son design exclusif, cette enceinte se fond dans tous les intérieurs.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.0

sur 6

90

Avis

01/10/2015

België

België

Acheteur vérifié

Produit parfait

Excellent son mais dommage qu'on ne trouve pas ou plus l'application air studio +. Un peu difficile à configurer en wifi. Mais les qualités acoustiques sont parfaites. Un bon achat.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AW9000 Enceintes Hi-Fi sans fil A9

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AW9000 Enceintes Hi-Fi sans fil A9

12/02/2021

Deutschland

Deutschland

Klassiker mit gutem Klang*

Das Sternchen steht für die Verwendung eines Equalizers, denn ohne ist eine Resonanz bei 160 Hz zu verzeichnen (die übrigens manchen Philips Produkten zu eigen zu sein schein, inkl. der DS6600 z.B.) die nur für Ignoranten tolerabel ist und den Klang vermatscht. Zieht man diese Resonanz resolut heraus (-18 dB bei ca. 160 Hz) ergibt sich ein sehr ausgeglichenes Klangbild das tatsächlich auf der Höhe eines guten Monitorlautsprechers liegt und auch die Grenzfrequenz von 50 Hz liegt deutlich besser als in den Prospektangaben zu finden ist. Selbst ein Philippe Jaroussky klingt über die korrigierten 9000er natürlich und klar, Basedrums kommen trocken und präzise. Auch hier wieder* Das Abstrahlverhalten weist trotz, manche werden sagen gerade, wegen der angewinkelten Anordnung der Treiber eine losgelöste Wiedergabe auf, die auch im Nahbereich gut funktioniert (aktive Box rechts, Innentreiber oben). Die WLan-Connectivität habe ich erst gar nicht ausprobiert, analoge Eingänge sei Dank. Fast 10 Jahre nach dem Erscheinen sind die AW9000 schon fast ein Klassiker in schnelllebigen Zeiten, welche mit einfachen Mitteln auf gute Akustik getrimmt werden können. Auch die Haltbarkeit scheint gegeben. Ich bin froh ein perfektes Paar erwischt zu haben, es sind ja noch genügend im Umlauf :)

Avantages

Kann sehr gut klingen

Contre

Bekannte App Defizite

Cet avis a été rédigé pour AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9

Cet avis a été rédigé pour AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9

04/03/2017

Deutschland

Deutschland

Super klang,

Sehr guter Klangh App übersichtlich gute konnektivität würde ich wieder kaufen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9

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