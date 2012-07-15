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Arrêté

Lecteur de CD

AZ102C/12

4

| (10) Avis | 90% recommandent ce produit

Profitez de votre musique partout où vous allez

Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et vous aimez le confort ? Alors vous serez séduits par ce lecteur de CD Philips, compact et portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques préférées.

Voir tous les avantages

Profitez de votre musique partout où vous allez

  • Rose

Amplification dynamique pour des basses profondes

Amplification dynamique pour des basses profondes

La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon

Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon

La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.

Compatible CD, CD-R et CD-RW

Compatible CD, CD-R et CD-RW

Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

10

Avis

90%

recommandent ce produit

2

15/07/2012

France

France

La qualité du son

J'aurai jamais cru qu'un petit poste radio CD, puisse avoir un son aussi net. Je le recommande au acheteur qui veulent acquérir ce produit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ102C Lecteur de CD

Oui, je recommande ce produit

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15/06/2011

France

France

100% de satisfaction

100% de satisfaction autant pour ce lecteur CD commandé (ergonomique, fonctionnel, facile d'utilisation, très satisfaisant) et utilisé par une petite fille de 5 ans, que pour son mode de livraison.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ102C Lecteur de CD

Oui, je recommande ce produit

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23/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great value for money

This prduct is great value for money, and is very reliable.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ102C CD Soundmachine

Oui, je recommande ce produit

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