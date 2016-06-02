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Arrêté

Lecteur de CD

AZ1133/12

3.3

| (3) Avis

Profitez de votre musique partout où vous allez

Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et vous aimez le confort ? Vous serez séduit par le lecteur de CD Philips, élégant et portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques MP3 préférées.

Voir tous les avantages

Profitez de votre musique partout où vous allez

  • Design pratique

  • CD-MP3

Syntoniseur FM/MW pour bien profiter de la radio

Syntoniseur FM/MW pour bien profiter de la radio

Syntoniseur stéréo FM/MW (AM)

Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon

Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon

La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.

Prise casque stéréo pour un plaisir d'écoute accru

Branchez votre casque sur cet appareil Philips pour profiter d'une écoute individuelle lorsque vous le souhaitez. Utilisez votre casque pour apprécier la qualité sonore de vos morceaux préférés sans déranger les personnes qui vous entourent.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.3

sur 6

3

Avis

4
1

02/06/2016

France

France

J'adore mon appareil.

J’ai dit ici que mon lecteur de CD AZ1133 ne lisait pas tous les MP3 et j’ai reçu un mail de Philips me disant que je ne respectais pas la charte etc …. Que chez Philips on n’aime pas la critique,soit,mais je pense qu’il aurait été beaucoup plus commercial de me dire « Cher client,nous sommes désolé mais vos propos ne respectent pas la charte mais nous allons tout mettre en œuvre pour vous satisfaire en prenant contact avec etc …. » du moins c’est ce que font les gens d'autres marques. Ps : Un revendeur de chez Auchan m’a expliqué le pourquoi de mon problème,c’est tout simplement parce-que je ne gravais pas mes MP3 en mode « Joliet » avec Nero. Merci de m’avoir lu.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ1133 Lecteur de CD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ1133 Lecteur de CD

30/05/2016

France

France

Lit de trés rares MP3

Attention ce produit qui aurait pu être magnifique ne lit que de très rares fichiers en MP3 (problème de codecs peut-être ou de protection ?) alors que d'autres lecteurs de CD d'autres marques fonctionnent à merveille. Mes cd originaux que j'ai réuni en MP3 ne sont pas toujours acceptés et c'est dommage et pas de mise à jour chez Philips.

Cet avis a été rédigé pour AZ1133 Lecteur de CD

Cet avis a été rédigé pour AZ1133 Lecteur de CD

17/05/2012

España

España

Negativa

Me lo regalaron, no lo habría elegido, demasiado grande y difícil de programar y manejar.

Cet avis a été rédigé pour AZ1133 CD Soundmachine

Cet avis a été rédigé pour AZ1133 CD Soundmachine

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