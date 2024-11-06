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Lecteur de CD

AZ127/05

3.5

| (17) Avis

Profitez de votre musique partout où vous allez

Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et aimez le confort ? Vous serez séduit par le modèle AZ127 élégant et portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques préférées.

Voir tous les avantages

Profitez de votre musique partout où vous allez

  • CD

  • Cassette

Compatible CD, CD-R et CD-RW

Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.

Platine cassette arrêt automatique

Platine cassette arrêt automatique

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Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.5

sur 6

17

Avis

3

06/11/2024

France

France

Acheteur vérifié

Bon produit audio

Un seul défaut : pas d’affichage des longueurs d’ondes pour la radio.

Avantages

Peu encombrant. Bonne qualité de son

Contre

Pas d’affichage de la longueur d’ondes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ127 Lecteur de CD

Date d'utilisation 2024-10-06

Oui, je recommande ce produit

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Date d'utilisation 2024-10-06

29/01/2017

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Super Produkt!

Das Gerät wird für das Abspielen von 3 Fragezeichen CD's für die Kinder zum einschlafen genutzt. Erfüllt dafür alle Anforderungeb und kann super mit in den Urlaub genommen werden.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ127 CD-Soundmachine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ127 CD-Soundmachine

17/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

great CD and Music Cassette Player

it was really great for me to buy this CD and Cassette Player, and use it a lot. it plays all the cds, and music cassettes very well, and the sound quality is great,its very easy to use,both on mains electricity, and on batteries,and the radio is also great to listen to as well.

Avantages

works very well

Contre

nothing to report

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ127 CD Soundmachine

Date d'utilisation 2020-04-17

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ127 CD Soundmachine

Date d'utilisation 2020-04-17

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