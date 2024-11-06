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Soundmachine CD

AZ127/12

3.5

| (17) Avis

Profitez de votre musique partout où vous allez

Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et aimez le confort ? Vous serez séduit par le modèle AZ127 élégant et portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques préférées.

Voir tous les avantages

Profitez de votre musique partout où vous allez

  • CD

  • Cassette

Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon

Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon

La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.

Platine cassette arrêt automatique

Platine cassette arrêt automatique

0

Programmation de 20 pistes de CD

Cette fonctionnalité de programmation de la lecture de CD vous permet d'écouter vos pistes préférées dans l'ordre que vous souhaitez.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.5

sur 6

17

Avis

3

06/11/2024

France

France

Acheteur vérifié

Bon produit audio

Un seul défaut : pas d’affichage des longueurs d’ondes pour la radio.

Avantages

Peu encombrant. Bonne qualité de son

Contre

Pas d’affichage de la longueur d’ondes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ127 Lecteur de CD

Date d'utilisation 2024-10-06

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ127 Lecteur de CD

Date d'utilisation 2024-10-06

29/01/2017

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Super Produkt!

Das Gerät wird für das Abspielen von 3 Fragezeichen CD's für die Kinder zum einschlafen genutzt. Erfüllt dafür alle Anforderungeb und kann super mit in den Urlaub genommen werden.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ127 CD-Soundmachine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ127 CD-Soundmachine

17/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

great CD and Music Cassette Player

it was really great for me to buy this CD and Cassette Player, and use it a lot. it plays all the cds, and music cassettes very well, and the sound quality is great,its very easy to use,both on mains electricity, and on batteries,and the radio is also great to listen to as well.

Avantages

works very well

Contre

nothing to report

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ127 CD Soundmachine

Date d'utilisation 2020-04-17

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ127 CD Soundmachine

Date d'utilisation 2020-04-17

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