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AZ127/12
Profitez de votre musique partout où vous allez
Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et aimez le confort ? Vous serez séduit par le modèle AZ127 élégant et portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques préférées.
CD
Cassette
La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.
0
Cette fonctionnalité de programmation de la lecture de CD vous permet d'écouter vos pistes préférées dans l'ordre que vous souhaitez.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.5
sur 6
17
Avis
Louisinette
06/11/2024
France
Acheteur vérifié
Bon produit audio
Un seul défaut : pas d’affichage des longueurs d’ondes pour la radio.
Avantages
Peu encombrant. Bonne qualité de son
Contre
Pas d’affichage de la longueur d’ondes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ127 Lecteur de CD
Date d'utilisation 2024-10-06
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ127 Lecteur de CD
Date d'utilisation 2024-10-06
Hinnerck
29/01/2017
Deutschland
Acheteur vérifié
Super Produkt!
Das Gerät wird für das Abspielen von 3 Fragezeichen CD's für die Kinder zum einschlafen genutzt. Erfüllt dafür alle Anforderungeb und kann super mit in den Urlaub genommen werden.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ127 CD-Soundmachine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ127 CD-Soundmachine
delboy 1214
17/04/2021
United Kingdom
Acheteur vérifié
great CD and Music Cassette Player
it was really great for me to buy this CD and Cassette Player, and use it a lot. it plays all the cds, and music cassettes very well, and the sound quality is great,its very easy to use,both on mains electricity, and on batteries,and the radio is also great to listen to as well.
Avantages
works very well
Contre
nothing to report
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ127 CD Soundmachine
Date d'utilisation 2020-04-17
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ127 CD Soundmachine
Date d'utilisation 2020-04-17