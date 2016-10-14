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Arrêté

Lecteur de CD

AZ318B/12

3.6
| (8) Avis
Profitez de votre musique partout où vous allez
Vous voulez écouter la musique stockée sur votre baladeur sans utiliser d'écouteurs ? Branchez-le simplement sur la prise USB Direct de ce lecteur de CD Philips et écoutez votre musique numérique préférée grâce aux puissantes enceintes.
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  • Design compact

  • USB

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.

20 stations présélectionnées

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 6

8

Avis

2

14/10/2016

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Tolles Gerät

hervorragendes gerät in jeder Sicht .Kompaktes Design Platzsparend, passt überall mit klarem Sound und Klang. sehr guter Preis-Leistungsverhältnis. Weiter zu empfehlen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ318B CD-Soundmachine

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17/04/2016

Deutschland

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Gutes Preis- Leistunsverhältnis

Design: Für meine Begriffe ist es ein angenehm schlichtes Design. Kein jugendlicher Ghettoblaster mit aufdringlicher Optik. Passt sich sehr gut in einem Büro oder sogar in der Küche ein! Bedienung: Alle Schalter sind gut zu erreichen, und deutlich erkennbar welche Funktion sie haben. Mir erklärte sich soweit alles ohne Bedienungsanleitung. Dies ist für mich ein großer Pluspunkt, wenn ich nicht erst lange die Bedienungsanleitung studieren muss. CD's lassen sich gut einlegen und auch die USB Nutzung ist einfach. Was mich bei der Nutzung des USB ein wenig stört, ist die fehlende Auswahlmöglichkeit wenn die Musik in Ordnern auf dem Stick abgelegt sind. Man kann nur vor- oder zurück springen! Die Philips Soundmachine nutze ich in meinem Büro, dort ist der Radioempfang nicht gerade optimal. Die bisher genutzten Geräte hatten einen eher schlechten Empfang doch die AZ318 ist hier ausgesprochen gut im Radioempfang! Klasse! Verarbeitung: Das gesamte Gerät macht einen recht stabilen Eindruck, für den Einsatz im Alltag als stationäres Gerät absolut geeignet! Als tragbares Gerät sollte man es nicht fallen lassen, da durch den 100% Einsatz von Kunststoff eine große Bruchgefahr besteht. Zudem gehören 6 Batterien 1,5 Volt LR14 Baby in das Gerät, was nicht ganz billig ist! Sound: Für die Größe des Gerätes ist der Sound wirklich annehmbar, und kann mit der dynamischen Bassverstärkung auch noch aufgepeppt werden. Es ist durch die beiden voneinander abstrahlenden Lautsprecher ein angenehmes Klangbild zu erreichen. Fazit: Ich würde es jederzeit wieder kaufen, da ich in einem recht kleinem Gerät guten Sound, Vielseitigkeit und variabel aufstellbares Gerät habe!

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03/04/2016

Deutschland

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Als Einsteigermodell sicher geeignet, vermisse aber guten Klang

Das Gerät wird gut verpackt in einem bebilderten Farbkarton geliefert. Kann so auch perfekt verschenkt werden. Lieferumfang: Mit dem Gerät wird eine mehrsprachige Kurzanleitung geliefert, für genaue Informationen muss die Anleitung von der Webseite herunter geladen werden. Gerade das Speichern von Radiosendern ist sehr unzureichend erklärt. Dazu bekommt man noch das Netzkabel und Sicherheitshinweise. Erster Eindruck: Das Gerät sieht optisch sehr modern aus. Alles ist sauber und gut verarbeitet, die Spaltmaße passen und die Knöpfe lassen sich gut bedienen. Hier bekommt man noch Qualität, keinen " Chinaschrott ". Bedienung: Wenn man vom Speichern der Sender absieht, lässt sich das Gerät auch ohne Bedienungsanleitung intuitiv bedienen. Die Knöpfe sind eindeutig durch Schrift oder Symbole erklärt. Lediglich die DBB Taste erklärt sich erst, wenn das Gerät spielt. Dann merkt man, dass beim Drücken dieser Taste mehr Bass aus den Lautsprechern kommt. Mitnehmen: Das Gerät ist sicherlich für die Mitnahme gedacht, z. B. um es mit in den Garten zu nehmen, auf den Balkon oder auch in andere Zimmer. Hiefür ist extra ein Griff angebracht, allerdings ist dieser nur von vorne einigermaßen "gepolstert". Von hinten packt man in die Verstrebungen, was in den Handflächen nicht sehr angenehm ist. Abspielmöglichkeiten: Man kann CD, CD R/RW und MP3 CD abspielen. Durch den Audio Eingang auch Verbindung mit dem Smartphone möglich. Oben auf dem Gerät befindet sich ein USB Anschluss. Dazu natürlich UKW Radio-Empfang mit ausziehbarer UKW Antenne. Bei allen Möglichkeiten vermisse ich eine Sender- oder Titelerkennung. Es wird nur die Spielzeit angezeigt. Das Display ist im Übrigen auch nicht beleuchtet. Ich vermisse auch einen Kopfhörer-Anschluss, gerade wenn man Abends im Bett noch Musik oder auch Hörbücher hören möchte. Durch die dünnen Wände möchte man ja keine Nachbarn stören. Klang: Die zwei Lautsprecher bieten 2 x 1 Watt. Ohne die DBB Taste klingt es sehr schwach und blechern. Drückt man den Dynamic Bass Boost ( DBB ), erhält man etwas mehr Bass, aber besonders ist der Klang trotzdem nicht. Reicht sicher für Hörspiele für die Kinder, zum Radio Hören in der Küche, aber nicht um eine kleine Party damit zu beschallen. Da fehlt einfach der Wumms. Wiedergabemodi: Disc: Schnellvorlauf / -rücklauf, Nächste / Vorherige Albumsuche, Nächste / Vorherige Titelsuche, Repeat / Shuffle / Programm USB: Schnellvorlauf / -rücklauf, Nächste / Vorherige Albumsuche, Nächste / Vorherige Titelsuche, Repeat / Shuffle / Programm Stromversorgung: Über mitgeliefertes AC Anschlusskabel oder mit 6 C LR 14 Batterien. Der Batteriebetrieb ist natürlich von Vorteil, nutzt man das Gerät im Garten oder nimmt es zum Picknick mit. Maße: Gewicht: leichte 1,1 kg BxHxT: 25,2 x 12,4 x 23,2 cm Fazit: Ein Einstigermodell. Schönes Geschenk für Kinder, um Hörbücher zu hören oder für die Großeltern, um Radio oder CD zu hören. Für Jugendliche oder Erwachsene, die ordentlich laut Musik hören möchten, sicher nicht geeignet. Da sollte man etwas mehr anlegen, um einen guten ( Bass- ) Klang zu bekommen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ318B CD-Soundmachine

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