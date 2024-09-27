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AZ700T/12
Un son puissant sans fil, partout où vous allez
Le lecteur de CD portable Philips est un système audio que vous pouvez transporter partout avec vous. Votre musique est libérée grâce à la connectivité sans fil NFC par simple contact, pour un appairage Bluetooth® ultra-simple. Vous pouvez également écouter de la musique via une connexion USB, un CD ou un CD-MP3.
Bluetooth® et NFC
USB Direct
12 W
Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée à la fois fiable et écoénergétique. Elle permet une liaison sans fil aisée avec un iPod/iPhone/iPad ou avec d’autres appareils Bluetooth, tels que des téléphones intelligents, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Vous pouvez ainsi profiter facilement sur votre haut-parleur de votre musique préférée et du son de vos vidéos ou de vos jeux.
Avec une télécommande pratique au bout des doigts, tout ce que vous avez à faire, c'est vous installer confortablement et vous détendre.
Ce système génère des basses profondes grâce à un haut-parleur compact. Il se distingue des systèmes de haut-parleur conventionnels du fait qu'il comporte un caisson de basses aligné acoustiquement au haut-parleur des graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves conventionnel. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.7
sur 6
11
Avis
Typ1
27/09/2024
Deutschland
Super Radio
Geiles Radio!Ich benutze es sehr oft und bin zufrieden
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ700T CD-Soundmachine
Date d'utilisation 2022-09-27
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ700T CD-Soundmachine
Date d'utilisation 2022-09-27
Acaricia
05/01/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
Das Gerät ist verbraucherfreundlich zu bedienen
Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Ich lag goldrichtig und sie hat sich sehr gefreut. Trotz allen MP 3 Playern kann meine Frau endlich ihre CD Sammlung hören. Es ist ein wunderbares Gerät.
Avantages
Leicht und übersichtlich zu bedienen
Contre
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Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ700T CD-Soundmachine
Date d'utilisation 2019-12-05
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ700T CD-Soundmachine
Date d'utilisation 2019-12-05
ordep195808
18/11/2021
Portugal
Excelente aparelho portátil
Este philips é excelente a ler pen´s com mp3, cd´s audio, cd´s mp3 e via bluetooth.Tem comando à distância. Uma boa compra.
Avantages
Aceitar pen´s e ter bluetooth
Contre
Mudança de pilha do comando à distancia, precisa de chave cruz que no meu aparelho não vinha.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ700T Leitor de CD
Date d'utilisation 2021-10-18
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AZ700T Leitor de CD
Date d'utilisation 2021-10-18