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Radio CD

AZ700T/12

3.7

| (11) Avis

Un son puissant sans fil, partout où vous allez

Le lecteur de CD portable Philips est un système audio que vous pouvez transporter partout avec vous. Votre musique est libérée grâce à la connectivité sans fil NFC par simple contact, pour un appairage Bluetooth® ultra-simple. Vous pouvez également écouter de la musique via une connexion USB, un CD ou un CD-MP3.

Voir tous les avantages

Un son puissant sans fil, partout où vous allez

  • Bluetooth® et NFC

  • USB Direct

  • 12 W

Diffusez de la musique sans fil par Bluetooth™ à partir de votre téléphone intelligent

Diffusez de la musique sans fil par Bluetooth™ à partir de votre téléphone intelligent

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée à la fois fiable et écoénergétique. Elle permet une liaison sans fil aisée avec un iPod/iPhone/iPad ou avec d’autres appareils Bluetooth, tels que des téléphones intelligents, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Vous pouvez ainsi profiter facilement sur votre haut-parleur de votre musique préférée et du son de vos vidéos ou de vos jeux.

Télécommande pratique pour un plus grand confort

Télécommande pratique pour un plus grand confort

Avec une télécommande pratique au bout des doigts, tout ce que vous avez à faire, c'est vous installer confortablement et vous détendre.

Le système de haut-parleurs Bass Reflex produit des basses puissantes et profondes

Le système de haut-parleurs Bass Reflex produit des basses puissantes et profondes

Ce système génère des basses profondes grâce à un haut-parleur compact. Il se distingue des systèmes de haut-parleur conventionnels du fait qu'il comporte un caisson de basses aligné acoustiquement au haut-parleur des graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves conventionnel. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 6

11

Avis

3

27/09/2024

Deutschland

Deutschland

Super Radio

Geiles Radio!Ich benutze es sehr oft und bin zufrieden

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ700T CD-Soundmachine

Date d'utilisation 2022-09-27

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ700T CD-Soundmachine

Date d'utilisation 2022-09-27

05/01/2020

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Das Gerät ist verbraucherfreundlich zu bedienen

Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Ich lag goldrichtig und sie hat sich sehr gefreut. Trotz allen MP 3 Playern kann meine Frau endlich ihre CD Sammlung hören. Es ist ein wunderbares Gerät.

Avantages

Leicht und übersichtlich zu bedienen

Contre

.......................................................

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ700T CD-Soundmachine

Date d'utilisation 2019-12-05

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ700T CD-Soundmachine

Date d'utilisation 2019-12-05

18/11/2021

Portugal

Portugal

Excelente aparelho portátil

Este philips é excelente a ler pen´s com mp3, cd´s audio, cd´s mp3 e via bluetooth.Tem comando à distância. Uma boa compra.

Avantages

Aceitar pen´s e ter bluetooth

Contre

Mudança de pilha do comando à distancia, precisa de chave cruz que no meu aparelho não vinha.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ700T Leitor de CD

Date d'utilisation 2021-10-18

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ700T Leitor de CD

Date d'utilisation 2021-10-18

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