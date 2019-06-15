ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo de l'emballage
  • Photo d’un produit unique
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo de l'emballage

Arrêté

Pedi AdvancedEmbout pédicure électrique

BCR430/00

4.3

| (45) Avis | 86% recommandent ce produit

Des pieds doux du talon aux orteils

Philips Pédicure Advanced vous laisse les pieds doux, du talon jusqu'aux orteils. Son disque rotatif unique et le design de sa poignée vous permettent d'éliminer avec douceur et précision les durillons, du talon jusqu'aux orteils, en toute simplicité.

Voir tous les avantages

Disque de haute précision

Des pieds doux du talon aux orteils

  • Bord fin ultra précis

  • Disque rotatif

  • Étanche

  • Sans fil et rechargeable

Disque rotatif unique pour des pieds tout doux du talon aux orteils

Disque rotatif unique pour des pieds tout doux du talon aux orteils

Le disque unique de rechange avec bord fin ultra-précis vous laisse les pieds lisses, du talon jusqu'aux orteils. Le disque rotatif et le bord précis vous permettent d'éliminer facilement les durillons en douceur, quelle que soit la taille de la zone.

Respecte la peau

Respecte la peau grâce au corindon minéral naturel du disque.

Design de la poignée récompensé

Design de la poignée récompensé

Le design ergonomique récompensé vous permet d'atteindre facilement vos talons et vos orteils.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

45

Avis

86%

recommandent ce produit

15/06/2019

France

France

Efficacité inégalée chez d'autres produits

[Employee of philipsglobal] Enfin j'ai trouvé le produit efficace contre la corne formée au niveau de mes talons. Rapide, facile d'utilisation, efficace, avec un résultat au delà de mes espérances.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Pedi Advanced BCR430/00 Embout pédicure électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Pedi Advanced BCR430/00 Embout pédicure électrique

29/08/2018

Deutschland

Deutschland

tolles Produkt!!!!!!!!!

sehr nützliches Produkt zu Hause und im Urlaub, einfach zu bedienen, gut reinigt Füße Ich empfehle!!!!!!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische Fußfeile

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische Fußfeile

06/05/2020

Nederland

Nederland

Deze is echt fijn

Deze is echt fijn hij doet goed zijn werk zoals verwacht alleen een nadeel dat de schijven tijdelijk uitverkocht zijn hopen dat ze snel weer leverbaar zijn

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl

Date d'utilisation 2020-04-06

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl

Date d'utilisation 2020-04-06

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.