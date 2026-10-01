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BHD030/00
Compact et puissant, avec brillance ionique
Ce sèche-cheveux puissant de 2 000 W au design compact et léger est efficace et agréable à utiliser. Il bénéficie de la technologie ionique, pour de magnifiques cheveux brillants, lisses et sans frisottis.
DryCare Essential
Ionique
Prenez soin de vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le respect du cheveu en plus.
Ce sèche-cheveux de 2 000 W produit un niveau optimal de flux d'air et de puissance de séchage, pour des résultats exceptionnels au quotidien.
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