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DryCare EssentialSèche-cheveux

BHD030/00

Compact et puissant, avec brillance ionique

Ce sèche-cheveux puissant de 2 000 W au design compact et léger est efficace et agréable à utiliser. Il bénéficie de la technologie ionique, pour de magnifiques cheveux brillants, lisses et sans frisottis.

Voir tous les avantages

Compact et puissant, avec brillance ionique

  • DryCare Essential

  • Ionique

Fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

Fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

Prenez soin de vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

Réglage de température ThermoProtect

Réglage de température ThermoProtect

La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le respect du cheveu en plus.

2 000 W pour un séchage rapide

2 000 W pour un séchage rapide

Ce sèche-cheveux de 2 000 W produit un niveau optimal de flux d'air et de puissance de séchage, pour des résultats exceptionnels au quotidien.

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