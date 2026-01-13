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Hair Dryer 8000 SeriesSèche-cheveux avec ThermoShield Advanced

BHD839/10

4.7

| (82) Avis | 96% recommandent ce produit

Notre sèche-cheveux le plus rapide

Découvrez le sèche-cheveux Philips série 8000, notre sèche-cheveux ionique haute vitesse le plus compact. Grâce à ses capteurs de température ThermoShield Advanced, il protège vos cheveux de la chaleur. Parfait pour des cheveux forts, brillants et hydratés en un clin d'œil !

Voir tous les avantages

Protège de la chaleur pour des cheveux hydratés

Notre sèche-cheveux le plus rapide

  • Capteurs ThermoShield Advanced

  • Moteur DC sans balais puissant

  • Technologie Dual Airstream

  • Mode Doux pour le cuir chevelu

Séchage rapide en 3 minutes maximum*

Séchage rapide en 3 minutes maximum*

Séchez vos cheveux en quelques minutes grâce à notre plus puissant sèche-cheveux haute vitesse. Avec ses 110 000 rotations par minute, le moteur DC sans balais de pointe offre un séchage efficace avec une puissance de 228 km/h. Profitez d'une coiffure sublime au quotidien !

Protégez vos cheveux de la chaleur

Protégez vos cheveux de la chaleur

Protégez vos cheveux de la chaleur et préservez jusqu'à 100 %** de leur force naturelle grâce à la technologie ThermoShield Advanced. Cette technologie utilise des capteurs qui analysent la température ambiante jusqu'à 200 fois par seconde, afin d'ajuster la chaleur et protéger et renforcer vos cheveux. Prenez soin de vos cheveux en toute sérénité, séchage après séchage.

Plus de brillance et moins de frisottis

Plus de brillance et moins de frisottis

Grâce aux performances ultra-fiables de la technologie Dual Airstream, qui aspire simultanément l'air par deux entrées puis le condense en un puissant flux d'air, vos cheveux sont lisses et brillants. La preuve : 94 % des utilisateurs*** déclarent que leurs cheveux sont lisses après utilisation du sèche-cheveux Philips série 8000.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.7

sur 6

82

Avis

96%

recommandent ce produit

13/01/2026

France

France

Acheteur vérifié

Très bon produit

J'apprecie sa maniabiité ,sa légèreté ,ses différents choix de températures que de possibilités de programmes pré-établis

Cet avis a été rédigé pour Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Sèche-cheveux avec ThermoShield Advanced

Date of Use 2025-12-13

Cet avis a été rédigé pour Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Sèche-cheveux avec ThermoShield Advanced

Date of Use 2025-12-13

06/09/2025

France

France

Sèche cheveux 👌

Le sèche cheveux est léger, aucune sensation désagréable de chaleur intense dans le cou ou sur le cuir chevelu, ce n’est que du bonheur 🤗

Avantages

Le meilleur sèche cheveux utilisé jusqu’à maintenant

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Sèche-cheveux avec ThermoShield Advanced

Date of Use 2025-08-06

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Sèche-cheveux avec ThermoShield Advanced

Date of Use 2025-08-06

15/09/2026

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Tolles Produkt, ist sein Geld wert

Ein toller Föhn, fühlt sich sehr hochwertig an und liegt gut in der Hand. Perfektes Gewicht und Größe bei dieser Leistung. Dazu hat er viele Einstellmöglichkeiten bei der Temperatur und Luftstärke. Ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt.

Avantages

Hochwertig, handlich, leicht, sehr hohe Leistung und Einstellmöglichkeiten, schönes dickes Kabel

Contre

bisher keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Haartrockner mit ThermoShield Advanced

Date of Use 2026-06-26

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Haartrockner mit ThermoShield Advanced

Date of Use 2026-06-26

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Mentions légales

  1. Testé sur des cheveux de 30 cm de long d'une personne caucasienne avec les réglages de chaleur et de vitesse les plus élevés

  2. Comparaison entre le mode Thermoshield et un séchage à l'air libre

  3. Testé sur 31 personnes avec le mode Chaud/Froid

  4. Testé sur 31 personnes avec le mode Chaud/Froid

  5. Testé avec les réglages de chaleur et de vitesse les plus élevés

  6. Comparaison entre le mode Chaud/Froid et un séchage à l'air libre

  7. Sans cordon ni accessoires

  8. Comparaison avec le modèle Philips BHD530 de 2 300 W, testé avec les réglages de chaleur et de vitesse les plus élevés