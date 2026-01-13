Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Notre sèche-cheveux le plus rapide
Découvrez le sèche-cheveux Philips série 8000, notre sèche-cheveux ionique haute vitesse le plus compact. Grâce à ses capteurs de température ThermoShield Advanced, il protège vos cheveux de la chaleur. Parfait pour des cheveux forts, brillants et hydratés en un clin d'œil !
Capteurs ThermoShield Advanced
Moteur DC sans balais puissant
Technologie Dual Airstream
Mode Doux pour le cuir chevelu
Séchez vos cheveux en quelques minutes grâce à notre plus puissant sèche-cheveux haute vitesse. Avec ses 110 000 rotations par minute, le moteur DC sans balais de pointe offre un séchage efficace avec une puissance de 228 km/h. Profitez d'une coiffure sublime au quotidien !
Protégez vos cheveux de la chaleur et préservez jusqu'à 100 %** de leur force naturelle grâce à la technologie ThermoShield Advanced. Cette technologie utilise des capteurs qui analysent la température ambiante jusqu'à 200 fois par seconde, afin d'ajuster la chaleur et protéger et renforcer vos cheveux. Prenez soin de vos cheveux en toute sérénité, séchage après séchage.
Grâce aux performances ultra-fiables de la technologie Dual Airstream, qui aspire simultanément l'air par deux entrées puis le condense en un puissant flux d'air, vos cheveux sont lisses et brillants. La preuve : 94 % des utilisateurs*** déclarent que leurs cheveux sont lisses après utilisation du sèche-cheveux Philips série 8000.
4.7
sur 6
82
Avis
96%
recommandent ce produit
Bob 92
13/01/2026
France
Acheteur vérifié
Très bon produit
J'apprecie sa maniabiité ,sa légèreté ,ses différents choix de températures que de possibilités de programmes pré-établis
Cet avis a été rédigé pour Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Sèche-cheveux avec ThermoShield Advanced
Date of Use 2025-12-13
Cet avis a été rédigé pour Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Sèche-cheveux avec ThermoShield Advanced
Date of Use 2025-12-13
Nonette du 03
06/09/2025
France
Sèche cheveux 👌
Le sèche cheveux est léger, aucune sensation désagréable de chaleur intense dans le cou ou sur le cuir chevelu, ce n’est que du bonheur 🤗
Avantages
Le meilleur sèche cheveux utilisé jusqu’à maintenant
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Sèche-cheveux avec ThermoShield Advanced
Date of Use 2025-08-06
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Sèche-cheveux avec ThermoShield Advanced
Date of Use 2025-08-06
Patrick R.
15/09/2026
Deutschland
Acheteur vérifié
Tolles Produkt, ist sein Geld wert
Ein toller Föhn, fühlt sich sehr hochwertig an und liegt gut in der Hand. Perfektes Gewicht und Größe bei dieser Leistung. Dazu hat er viele Einstellmöglichkeiten bei der Temperatur und Luftstärke. Ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt.
Avantages
Hochwertig, handlich, leicht, sehr hohe Leistung und Einstellmöglichkeiten, schönes dickes Kabel
Contre
bisher keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Haartrockner mit ThermoShield Advanced
Date of Use 2026-06-26
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Haartrockner mit ThermoShield Advanced
Date of Use 2026-06-26
Testé sur des cheveux de 30 cm de long d'une personne caucasienne avec les réglages de chaleur et de vitesse les plus élevés
Comparaison entre le mode Thermoshield et un séchage à l'air libre
Testé sur 31 personnes avec le mode Chaud/Froid
Testé sur 31 personnes avec le mode Chaud/Froid
Testé avec les réglages de chaleur et de vitesse les plus élevés
Comparaison entre le mode Chaud/Froid et un séchage à l'air libre
Sans cordon ni accessoires
Comparaison avec le modèle Philips BHD530 de 2 300 W, testé avec les réglages de chaleur et de vitesse les plus élevés