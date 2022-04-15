Payez plus tard avec Klarna
D'offres exclusives pour les membres Philips.
Livraison gratuite des CHF40
Retour gratuit sous 30 jours
Coiffure
Toutes les séries
StyleCare Brosse multi-styles
Assistance
BHH811/00
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Guide de mise en route - English (US)
Manuel d'informations importantes
Tout (6)
Peut-on utiliser la brosse coiffante Philips sur cheveux mouillés ?
Puis-je enrouler le cordon autour de ma brosse coiffante Philips après utilisation ?
Ma brosse coiffante Philips est-elle sans amiante ?
Où est le numéro de modèle/série de ma brosse Philips ?
Le bouclage ou le lissage peut-il abîmer mes cheveux ?
Comment nettoyer ma brosse coiffante Philips ?
Je me suis brûlé(e) avec mon boucleur Philips
Ma brosse coiffante Philips ne s'allume pas
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit
Dépannage et réparation
Faire réparer ou remplacer un produit cassé
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider