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Arrêté

izzyEnceinte Multiroom sans fil

BM5B/10

3.3

| (25) Avis

Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce

L'enceinte Multiroom sans fil izzy de Philips diffuse de la musique via Bluetooth®. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour que jusqu'à 5 enceintes izzy diffusent de la musique simultanément dans chaque pièce, en toute simplicité. Installation simple, sans routeur, mot de passe ou application.

Voir tous les avantages

Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce

  • Bluetooth®

  • Noire

2 haut-parleurs 2,5" avec évent de basses, pour un son immersif

2 haut-parleurs 2,5" avec évent de basses, pour un son immersif

Équipées de 2 haut-parleurs Hi-Fi de 2,5", les enceintes Multiroom izzy créent un son puissant et immersif, tandis que les ports de basses élargissent les basses fréquences, pour une écoute véritablement immersive et dynamique.

Changez l'enceinte principale du groupe d'un simple geste

Changez l'enceinte principale du groupe d'un simple geste

Dans chaque groupe izzylink™, n'importe quelle enceinte peut être désignée comme principale, ce qui lui permet de transmettre la musique aux autres. Lorsque vous souhaitez diffuser votre propre musique, appuyez sur le bouton Bluetooth® de l'enceinte dans votre pièce pour partager la musique de votre appareil instantanément. Les autres enceintes du même groupe izzylink™ la diffuseront simultanément. Rien n'est plus simple que de partager sa musique.

Configuration d'izzylink™ d'un simple geste, sans routeur, mot de passe ou application

Configuration d'izzylink™ d'un simple geste, sans routeur, mot de passe ou application

La configuration ne nécessite ni routeur, ni mot de passe, ni application. Une pression longue sur le bouton « GROUP » de deux enceintes vous permet de réaliser la configuration initiale. Répétez l'opération pour ajouter une troisième, une quatrième ou une cinquième enceinte. Chaque pression longue sur le bouton « GROUP » permet d'ajouter une nouvelle enceinte. Il n'a jamais été aussi facile d'écouter de la musique dans plusieurs pièces à la fois. Une fois la procédure terminée, le réseau izzylink™ reste enregistré, même lorsque l'enceinte est débranchée.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.3

sur 6

25

Avis

26/02/2017

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

funktioniert wie erhofft

guter Klang, mobil dank kleiner Baugrösse, genau wie erhofft

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

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Cet avis a été rédigé pour izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

19/05/2016

Deutschland

Deutschland

Klein aber fein

Ich hatte den BM5B lautsprecher in Verbindung mit dem BM50B (ebenfalls Izzy Multiroom) zum Test und war so begeistert, dass ich mir die gesamte Izzy Reihe holen werde. Die Wireless Verbindung der Izzy Produkte ist Optimal für jeden der Musik liebt und sie überall zur gleichen Zeit mitnehmen möchte. Egal ob man sich im Schlafzimmer oder in der Küche aufhält mit dem BM5B und der weitreichenden Wireless Verbindung ist das möglich. Ich selbst verwende den BM5B als Kombigerät zum BM50B (Hauptgerät). Der BM5B hat die Funktionen Musik über Audio In (3,5" Klinke), USB auch für Software Upgrade's) sowie über Bluetooth zu empfangen.

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Cet avis a été rédigé pour izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

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13/12/2015

Deutschland

Deutschland

Unglaublich

Es ist wirklich unglaublich, was diese kleine Box leistet und was für ein Sound sie transportieren kann. Auch woher sie den Bass herbekommt ist mir schleierhaft. Sie ist für die Größe ein wahres Wunder. Sound top, Bedienung top und auch das Design finde ich sehr schön. Hätte ich sie nicht, würde ich an ihrer Leistung zweifeln, jedoch hat sie sich wunderbar im Alltag bewährt und bisher sind keinerlei Probleme oder Makel aufgetreten, sodass sich die Investition lohnt. Auch das Verbinden per izzylink funktioniert problemlos und ist eine tolle Bereicherung. Testen konnte ich sie vergünstigt.

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Cet avis a été rédigé pour izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

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Cet avis a été rédigé pour izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

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