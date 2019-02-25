ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de face du produit
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit

Arrêté

Système audio sans fil multiroom

BM60B/10

3.9

| (15) Avis

Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce

Écoutez de la musique provenant de CD, de la radio FM ou encore d'une connexion Bluetooth® ou USB grâce au système Philips izzy. Toutes les enceintes izzy diffusent simultanément la musique à partir de smartphones, d'un CD, d'une connexion USB ou de stations de radio dans n'importe quelle pièce, d'une simple pression sur un bouton. Installation simple, sans routeur, mot de passe ou application.

Voir tous les avantages

Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • Bluetooth®

  • avec MULTIPAIR

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité

Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 6

15

Avis

2

25/02/2019

België

België

The best ever

Au simple toucher du téléphone, la musique est entendue dans toute la maison, Youtube, la radio ou la télévision sont entendus avec une qualité et une fidélité incroyables. La basse est aussi phénoménale.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BM60B Système audio sans fil multiroom

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BM60B Système audio sans fil multiroom

29/12/2016

Deutschland

Deutschland

Toller Sound und Anlage für einen tollen Preis

Die Anlage gibt einen tollen Sound ab und ist einfach mit den IZZY-Lautsprecher-Boxen zu verbinden. Kein lästiges Rumfummeln und Kabelverlegung mehr. Mit Bluetooth geht es auch einfach wunderbar.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

21/07/2016

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Eine gute Kompaktanlage für Jedermann.

Sehr gute Bedienerfreundlichkeit. Senderprogrammierung und Abspeicherung könnte besser sein. Ansonsten eine gute Anlage für Jung und Alt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.