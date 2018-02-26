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Arrêté

Système audio sans fil multiroom

BM90/12

2.5

| (2) Avis

Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce

Écoutez de la musique provenant de CD, de la radio FM ou encore d'une connexion Bluetooth® ou USB grâce au système Philips izzy. Toutes les enceintes izzy diffusent simultanément la musique à partir de smartphones, d'un CD, d'une connexion USB ou de stations de radio dans n'importe quelle pièce, d'une simple pression sur un bouton. Installation simple, sans routeur, mot de passe ou application.

Voir tous les avantages

Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • Bluetooth®

Regroupez jusqu'à 5 enceintes izzy avec izzylink™, pour écouter la musique dans n'importe quelle pièce

Regroupez jusqu'à 5 enceintes izzy avec izzylink™, pour écouter la musique dans n'importe quelle pièce

izzylink™ est une technologie sans fil qui utilise la norme IEEE 802.11n pour relier plusieurs enceintes en un réseau sans fil. Ce réseau permet de connecter jusqu'à cinq enceintes, avec une configuration ne nécessitant ni routeur, ni mot de passe Wi-Fi, ni application de smartphone. Vous pouvez ajouter des enceintes izzy au réseau facilement afin de diffuser votre musique dans plusieurs pièces à la fois. Réglez d'un simple geste chaque enceinte en mode simple pour une utilisation individuelle ou en mode groupe pour une utilisation multiroom.

Votre musique dans une pièce via une connexion sans fil Bluetooth®

Votre musique dans une pièce via une connexion sans fil Bluetooth®

L'enceinte izzy de Philips diffuse en direct tous vos morceaux préférés depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur, quelle que soit l'application de musique ou de radio que vous utilisez.

Configuration d'izzylink™ d'un simple geste, sans routeur, mot de passe ou application

Configuration d'izzylink™ d'un simple geste, sans routeur, mot de passe ou application

La configuration ne nécessite ni routeur, ni mot de passe, ni application. Une pression longue sur le bouton « GROUP » de deux enceintes vous permet de réaliser la configuration initiale. Répétez l'opération pour ajouter une troisième, une quatrième ou une cinquième enceinte. Chaque pression longue sur le bouton « GROUP » permet d'ajouter une nouvelle enceinte. Il n'a jamais été aussi facile d'écouter de la musique dans plusieurs pièces à la fois. Une fois la procédure terminée, le réseau izzylink™ reste enregistré, même lorsque l'enceinte est débranchée.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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2.5

sur 6

2

Avis

5
3
2

26/02/2018

France

France

Qualite au Rendez-vous

produit simple à installer, facile à utiliser, son de bonne qualité dans chaque piece

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BM90 Système audio sans fil multiroom

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BM90 Système audio sans fil multiroom

19/03/2018

España

España

No es posible conectar auriculares

No es posible conectar auriculares. Me arrepiento de haber comprado este aparato por este motivo. No puedo disfrutar de mi música en el salón, tumbado en el sofá mientras otros miembros de la familia disfrutan de la TV u leen un libro por ejemplo.

Cet avis a été rédigé pour BM90 Microcadena inalámbrica multihabitación

Cet avis a été rédigé pour BM90 Microcadena inalámbrica multihabitación

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