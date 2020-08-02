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  • Le plus rapide de nos épilateurs, même sur les poils fins
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Satinelle AdvancedÉpilateur 100 % étanche

BRE605/00

3.9
| (635) Avis
Le plus rapide de nos épilateurs, même sur les poils fins
Le plus rapide de nos épilateurs est doté de disques uniques en céramique. Ils tournent plus rapidement que jamais, et saisissent fermement les poils fins et courts. Fourni avec une tête d'épilation extra-large couvrant plus de surface à chaque passage.
Voir tous les avantages

Attrape fermement les poils, même les plus fins

Le plus rapide de nos épilateurs, même sur les poils fins

  • Pour les jambes et le corps

  • Disques en céramique pour poils fins

  • Poignée en forme de S

  • Sans fil et rechargeable

Tête d'épilation en céramique unique pour mieux saisir les poils

Tête d'épilation en céramique unique pour mieux saisir les poils

Notre tête d'épilation est la seule à être fabriquée avec une surface en céramique texturée capable d'arracher les poils, même les plus fins, en douceur, à une longueur 4 fois inférieure à ce qui est possible avec l'épilation à la cire. La rotation du disque est encore plus rapide qu'avant (2 200 tr/min), pour une épilation à une vitesse inégalée.

Tête d'épilation extra-large

Tête d'épilation extra-large

La tête d'épilation extra-large couvre une plus grande surface à chaque passage pour une épilation plus rapide.

Premier épilateur avec poignée en forme de S

La poignée ergonomique en forme de S est facile à manier, pour une maîtrise parfaite et un meilleur accès aux différentes zones du corps. Elle permet des mouvements précis et naturels sur tout le corps.

Spécificités Techniques

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3.9

sur 6

635

Avis

02/08/2020

France

France

Acheteur vérifié

Rapide et efficace !!

L’épilateur est très efficace même sur le poil court et il est peu douloureux. Ces accessoires offrent plusieurs possibilités.

Avantages

Rapidité

Contre

La batterie est vide déchargée

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Philips Satinelle Advanced Épilateur 100 % étanche BRE640/10 Pour les jambes, le corps et le visage, 8 accessoires, sans fil et rechargeable, poignée en forme de S

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Philips Satinelle Advanced Épilateur 100 % étanche BRE640/10 Pour les jambes, le corps et le visage, 8 accessoires, sans fil et rechargeable, poignée en forme de S

13/01/2019

France

France

Au top!

Avant d’utiliser ce produit, je suis venu sur le site voir les avis car c’est mon premier epilateur. J’etais septique avec tout vos commentaires!!! Je vient de m’en servir, pour les aisselles et le duvet que j’ai au menton bah franchement je suis très satisfaite. Résultat garantie au menton et pour les aisselles, il reste quelques poils mais vraiment très peu! Merci Philips!

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE640/00 Épilateur 100 % étanche

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE640/00 Épilateur 100 % étanche

11/10/2018

France

France

J'adore, le meilleur épilateur de tous ceux que j'ai utilisés

Nécessite un temps d'adaptation si on a l'habitude des pinces en métal. Grâce aux pinces en céramique finies les épilations douloureuses, ce qui fait penser au début que l'appareil n'épile rien. Mais c'est trompeur, il est très efficace. J'ai une peau très sensible qui réagit à tout, et d'habitude après l'epilation électrique j'avais d'énormes boutons rouges et des démangeaisons, ce qui m'obligeait à faire les séances le soir avant le coucher. Avec le nouveau Satinelle à pinces en céramique, je remarque que ma peau est plus lisse qu'auparavant, terminé les réactions épidermiques, et quasiment plus de poils incarnés. Mes jambes ont un plus bel aspect, j'ai pu refaire le plein de jupes et de robes d'été! Je vais l'offrir aux femmes de ma famille, je vous le recommande aussi mesdames. P.S. : pour bénéficier de toute son efficacité, attention à bien l'utiliser comme indiqué dans la notice, en le tenant constamment à 90° par rapport à la surface d'epilation.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE640/00 Épilateur 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE640/00 Épilateur 100 % étanche

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