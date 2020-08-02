Ce produit est formidable! Je suis partie en vacances 10 jours et je l'ai pris avec moi pour le tester et je suis absolument convaincu de l'efficacité de ce produit. Il est simple d'utilisation, les différentes têtes ce change en un clin d'œil. De plus, il est facilement maniable grâce à sa poignée ergonomique. Je me suis servie de toutes les têtes pour le tester en intégralité. La tête épilateur est parfaite, aucune douleur de plus vous pouvez vous en servir entre les sourcils ou moustache pour celles qui le souhaitent grâce à des embouts qui réduisent la surface à épiler. Elle attrape bien les poils et la lumière nous permet de bien voir si il reste des petits poils. La tête tondeuse est très pratique pour les parties délicates car elle permet plus de précision. Et enfin la tête rasoir est très efficace, elle ne laisse rien passer. Chacune des têtes se nettoient très facilement. J'adore ce produit et je n'ai eu besoin de rien d'autre en vacances pour mes jambes, maillot et aisselles. Il ne prend pas de place dans sa petite pochette.