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Satinelle Advanced Épilateur 100 % étanche
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Est-il possible d'endommager les vaisseaux lymphatiques au niveau de mes aisselles lors de l'utilisation de l'épilateur ?
Dois-je utiliser mon épilateur ou mon rasoir féminin Philips sur peau sèche ou humide ?
Puis-je rincer à l'eau mes produits d'épilation Philips ?
Où se trouve le numéro de série/modèle de mon épilateur Philips ?
Puis-je voyager avec mon produit de soin ou de beauté Philips ?
Satinelle/Epilator series 8000Tête de brosse exfoliante
Satinelle/Epilator series 8000Un accessoire pour les zones délicates
Satinelle/Epilator series 8000Accessoire pour les zones sensibles
Satinelle/Epilator series 8000Skin stretcher
Satinelle/Epilator series 8000Capot de protection pour embout pédicure
Trousse
Sabot de coupe
Transmission d'embout pédicure
EpilatorGant exfoliant
EpilatorTête de tondeuse
Set pince à épiler
Mon épilateur Philips est bruyant.
Ma peau est irritée après l'utilisation de mon épilateur Philips
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