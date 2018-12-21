ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo du produit avec accessoire
  • Photo de l'emballage
  • Photo d’un produit unique
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo du produit avec accessoire
  • Photo de l'emballage

VisaPure AdvancedAppareil de soin du visage

BSC431/05

4.6

| (927) Avis | 96% recommandent ce produit

Élimine la pollution, pour une peau fraîche, repulpée

La pollution et le stress donnent à la peau une apparence terne et fatiguée. Elle perd en fermeté et vieillit plus rapidement. VisaPure Advanced est un rituel 3 en 1 qui débarrasse votre peau de la pollution et du stress urbains. Retrouvez l'éclat de votre peau.

Voir tous les avantages

Idéal pour les peaux exposées à la pollution et au stress

Élimine la pollution, pour une peau fraîche, repulpée

  • Technologie DualMotion sur mesure

  • Nettoyage, massage, rafraîchissant

  • 3 têtes, housse, support de rangement

  • 2 réglages d'intensité

Cette brosse permet d'éliminer jusqu'à 100 % de la pollution

Cette brosse permet d'éliminer jusqu'à 100 % de la pollution

La peau fatiguée et exposée à la pollution n'est pas simplement terne et fatiguée : elle est aussi exposée au vieillissement prépaturé. Notre brosse anti-pollution associe une éponge imprégnée de charbon de bambou à des brins soyeux, afin de déloger la moindre particule de pollution. En effet, si elle n'est pas correctement éliminée, la pollution adhère à la peau, s'y incruste en profondeur et endommage le collagène.

L'éponge imprégnée de charbon attire les particules de pollution hors de la peau

L'éponge imprégnée de charbon attire les particules de pollution hors de la peau

Le charbon est connu pour ses excellentes propriétés d'absorption et de purification. Celui que nous utilisons est naturel et provient de la carbonisation du bambou.

Élimine le maquillage et la poussière jusqu'à 11 fois mieux qu'un nettoyage manuel

Élimine le maquillage et la poussière jusqu'à 11 fois mieux qu'un nettoyage manuel

Avec ses brins associés à une éponge imprégnée de carbone, la brosse est capable d'éliminer les particules de pollution les plus fines, pour un nettoyage optimal tout en douceur.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

927

Avis

96%

recommandent ce produit

21/12/2018

Suisse

Suisse

Très facile à utiliser

J’ai commencé aujourd’hui et j’ai bien aimée le résultat

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisaPure Advanced BSC431/05 Appareil de soin du visage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisaPure Advanced BSC431/05 Appareil de soin du visage

25/10/2018

Suisse

Suisse

Ce produit est efficace pour redonner une « deuxième vie » à notre peau!

Tout est super au niveau des petits « gadgets » de l’appareil. Cependant, il faudrait revoir le troisième gadget qui sert à masser, à raffermir la peau. Je ne le trouve pas très efficace, raison pour laquelle je ne l’utilise pas. Mais sinon, j’aime beaucoup cette petite merveille.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisaPure Advanced SC5371/10 Appareil de soin du visage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisaPure Advanced SC5371/10 Appareil de soin du visage

19/05/2024

France

France

Increvable

Appareil top ça fait 10 ans que je l’utilise il est parfait et complet et surtout robuste

Avantages

Peau dynamique jeunesse assurée

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisaPure Advanced SC5363/10 Appareil de soin du visage

Date d'utilisation 2022-05-19

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisaPure Advanced SC5363/10 Appareil de soin du visage

Date d'utilisation 2022-05-19

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. 92 % des femmes sont d'accord avec cette affirmation, VPA HPT, n=86, 2014, Chine et Allemagne.