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Élimine la pollution, pour une peau fraîche, repulpée
La pollution et le stress donnent à la peau une apparence terne et fatiguée. Elle perd en fermeté et vieillit plus rapidement. VisaPure Advanced est un rituel 3 en 1 qui débarrasse votre peau de la pollution et du stress urbains. Retrouvez l'éclat de votre peau.
Technologie DualMotion sur mesure
Nettoyage, massage, rafraîchissant
3 têtes, housse, support de rangement
2 réglages d'intensité
La peau fatiguée et exposée à la pollution n'est pas simplement terne et fatiguée : elle est aussi exposée au vieillissement prépaturé. Notre brosse anti-pollution associe une éponge imprégnée de charbon de bambou à des brins soyeux, afin de déloger la moindre particule de pollution. En effet, si elle n'est pas correctement éliminée, la pollution adhère à la peau, s'y incruste en profondeur et endommage le collagène.
Le charbon est connu pour ses excellentes propriétés d'absorption et de purification. Celui que nous utilisons est naturel et provient de la carbonisation du bambou.
Avec ses brins associés à une éponge imprégnée de carbone, la brosse est capable d'éliminer les particules de pollution les plus fines, pour un nettoyage optimal tout en douceur.
4.6
sur 6
927
Avis
96%
recommandent ce produit
Iri24
21/12/2018
Suisse
Très facile à utiliser
J’ai commencé aujourd’hui et j’ai bien aimée le résultat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure Advanced BSC431/05 Appareil de soin du visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure Advanced BSC431/05 Appareil de soin du visage
SabiDhn
25/10/2018
Suisse
Ce produit est efficace pour redonner une « deuxième vie » à notre peau!
Tout est super au niveau des petits « gadgets » de l’appareil. Cependant, il faudrait revoir le troisième gadget qui sert à masser, à raffermir la peau. Je ne le trouve pas très efficace, raison pour laquelle je ne l’utilise pas. Mais sinon, j’aime beaucoup cette petite merveille.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure Advanced SC5371/10 Appareil de soin du visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure Advanced SC5371/10 Appareil de soin du visage
Laureelen
19/05/2024
France
Increvable
Appareil top ça fait 10 ans que je l’utilise il est parfait et complet et surtout robuste
Avantages
Peau dynamique jeunesse assurée
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure Advanced SC5363/10 Appareil de soin du visage
Date d'utilisation 2022-05-19
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure Advanced SC5363/10 Appareil de soin du visage
Date d'utilisation 2022-05-19
92 % des femmes sont d'accord avec cette affirmation, VPA HPT, n=86, 2014, Chine et Allemagne.