ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo de l'emballage
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo de l'emballage
  • Image principale

Arrêté

Enceinte portable sans fil

BT100B/00

3.8

| (41) Avis

Votre musique avec vous en permanence

D'une compacité pratique en déplacement, offrant un excellent son, tout un choix de couleurs ainsi qu'une fonction de streaming sans fil Bluetooth®, le BT100 est idéal pour le globe-trotter féru de mode qui sommeille en vous.

Voir tous les avantages

Votre musique avec vous en permanence

  • Bluetooth®

  • Micro intégré pour la prise d'appel

  • Batterie rechargeable

  • 2 W

Batterie intégrée pour une utilisation en tout lieu

Batterie intégrée pour une utilisation en tout lieu

Diffusez de la musique n'importe quand, n'importe où. La batterie intégrée vous permet d'écouter votre musique sans vous soucier des enchevêtrements de câbles et sans devoir rechercher une prise de courant. Profitez de votre musique en toute liberté avec cet appareil portable.

Micro intégré pour des appels téléphoniques en mains libres

Avec son micro intégré, cette enceinte permet également de prendre des appels en mains libres. Lorsque l'on vous appelle, la musique est mise en pause, et vous pouvez parler via l'enceinte. Réalisez une conférence téléphonique au travail, ou appelez un ami pendant une soirée. Quelles que soient les circonstances, vous ne serez pas déçu.

Filtre anti-distorsion pour un son puissant, non saturé

Filtre anti-distorsion pour un son puissant, non saturé

Le filtre anti-distorsion vous permet d'écouter de la musique plus fort sans baisse de qualité, même lorsque la batterie est presque déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite que la distorsion n'endommage vos enceintes. Cette fonction intégrée contrôle le signal musical transmis par l'amplificateur en faisant en sorte que les pics restent dans la gamme de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la distorsion due à l'écrêtage sans affecter le volume. La capacité d'une enceinte portable à reproduire les pics sonores diminue avec le niveau de charge de la batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics causés par ce faible niveau.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

41

Avis

22/05/2016

France

France

Acheteur vérifié

Excellent rapport qualité prix

J utilise cette enceinte en complément d'une plus puissante mais elle dégage un son super, ce n est pas une qualité home cinéma mais cela suffit largement !!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BT100B Enceinte portable sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BT100B Enceinte portable sans fil

24/03/2015

France

France

Très bon produit

Complètement satisfait du produit, conforme à ce que je recherchais je le recommande facile d'utilisation

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BT100B Enceinte portable sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BT100B Enceinte portable sans fil

17/03/2015

Deutschland

Deutschland

Der Lautsprecher ist für das Geld ein super Teil

Einfach in Betrieb zu nehmen toller Klank gute Reichweite macht einfach Spaß

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BT100B Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BT100B Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.