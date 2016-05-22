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Arrêté
BT100M/00
Votre musique avec vous en permanence
D'une compacité pratique en déplacement, offrant un excellent son, tout un choix de couleurs ainsi qu'une fonction de streaming sans fil Bluetooth®, le BT100 est idéal pour le globe-trotter féru de mode qui sommeille en vous.
Bluetooth®
Micro intégré pour la prise d'appel
Batterie rechargeable
2 W
Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.
Le filtre anti-distorsion vous permet d'écouter de la musique plus fort sans baisse de qualité, même lorsque la batterie est presque déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite que la distorsion n'endommage vos enceintes. Cette fonction intégrée contrôle le signal musical transmis par l'amplificateur en faisant en sorte que les pics restent dans la gamme de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la distorsion due à l'écrêtage sans affecter le volume. La capacité d'une enceinte portable à reproduire les pics sonores diminue avec le niveau de charge de la batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics causés par ce faible niveau.
Avec son micro intégré, cette enceinte permet également de prendre des appels en mains libres. Lorsque l'on vous appelle, la musique est mise en pause, et vous pouvez parler via l'enceinte. Réalisez une conférence téléphonique au travail, ou appelez un ami pendant une soirée. Quelles que soient les circonstances, vous ne serez pas déçu.
3.8
sur 6
41
Avis
Kaleidoscope33
22/05/2016
France
Acheteur vérifié
Excellent rapport qualité prix
J utilise cette enceinte en complément d'une plus puissante mais elle dégage un son super, ce n est pas une qualité home cinéma mais cela suffit largement !!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BT100B Enceinte portable sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BT100B Enceinte portable sans fil
dominique51
24/03/2015
France
Très bon produit
Complètement satisfait du produit, conforme à ce que je recherchais je le recommande facile d'utilisation
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BT100B Enceinte portable sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BT100B Enceinte portable sans fil
snoopy01
17/03/2015
Deutschland
Der Lautsprecher ist für das Geld ein super Teil
Einfach in Betrieb zu nehmen toller Klank gute Reichweite macht einfach Spaß
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BT100B Tragbarer, kabelloser Lautsprecher
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BT100B Tragbarer, kabelloser Lautsprecher