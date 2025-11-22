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La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
Pas de 1 mm
Lames en inox
45 min d'autonomie pour 10 h de charge
Guide de coupe dynamique
Idéale pour la barbe de 3 jours, la tondeuse à barbe Philips est dotée de notre nouveau guide de coupe dynamique : un sabot qui soulève et guide les poils jusqu'au niveau des lames, pour une coupe uniforme.
Les lames en acier auto-affûtées de la tondeuse à barbe Philips 3000 restent aussi acérées et efficaces qu'au premier jour, pour une coupe parfaite et sûre, jour après jour.
Conçues pour prévenir les égratignures et l’irritation, les lames ont des pointes arrondies pour un contact plus doux avec la peau.
4.4
sur 6
606
Avis
92%
recommandent ce produit
Micka el
22/11/2025
France
Acheteur vérifié
Bonne tondeuse à barbe
Bonne tondeuse électrique pour la barbe facile d’utilisation et maniable. Je l’utilise depuis déjà quelques mois et je n’ai rien trouvé à redire. Elle coupe bien et est facile à nettoyer. Je recommande ce produit.
Avantages
Facile d’utilisation et une bonne précision
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Tondeuse à barbe
Kiki 01
16/02/2024
France
Acheteur vérifié
Tondeuse légère et maniable
Tondeuse précise , plusieurs niveaux de coupe (10), Prix intéressant
Contre
Ras
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Tondeuse à barbe
ZERRAZ
06/02/2023
France
Acheteur vérifié
Tondeuse parfaite
Très belle tondeuse avec de belle finition. parfaite pour une tonte sur mesure de votre barbe ou bouc/ je ne peux que la recommander.
Avantages
tondeuse simple a utiliser
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Tondeuse à barbe
Le guide de coupe dynamique coupe 30 % plus rapidement, par rapport au modèle Philips précédent