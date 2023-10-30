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BT3900A/00
De la musique ininterrompue
Profitez d'une musique ininterrompue. L'enceinte portable sans fil EverPlay fonctionne en permanence, grâce à une puissante connexion Bluetooth® et à des options de charge intuitives. Le textile exclusif du revêtement le rend beau et ultra-durable.
4 W, 8 h
Grande portée Bluetooth®
Étanche, résiste à la poussière
Dragonne USB fournie
Avec son micro intégré, cette enceinte permet également de prendre des appels en mains libres. Lorsque l'on vous appelle, la musique est mise en pause, et vous pouvez parler via l'enceinte. Réalisez une conférence téléphonique au travail, ou appelez un ami pendant une soirée. Quelles que soient les circonstances, vous ne serez pas déçu.
Le textile DuraFit recouvrant l'enceinte offre des avantages fonctionnels et esthétiques. Le revêtement en caoutchouc et le textile assorti sont anti-dérapants, lavables et résistent aux rayures, pour une plus grande protection, tandis que le motif maillé en losanges crée un style plus moderne et sophistiqué.
Le filtre anti-distorsion vous permet d'écouter de la musique plus fort sans baisse de qualité, même lorsque la batterie est presque déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite que la distorsion n'endommage vos enceintes. Cette fonction intégrée contrôle le signal musical transmis par l'amplificateur en faisant en sorte que les pics restent dans la gamme de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la distorsion due à l'écrêtage sans affecter le volume. La capacité d'une enceinte portable à reproduire les pics sonores diminue avec le niveau de charge de la batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics causés par ce faible niveau.
3.1
sur 6
9
Avis
Bokfra
30/10/2023
France
Excellent rapport qualité prix
Facile d'utilisation, légère et pratique avec un son et une autonomie de très bonne qualité.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BT3900B enceinte portable sans fil
Date d'utilisation 2021-10-29
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BT3900B enceinte portable sans fil
Date d'utilisation 2021-10-29
Glolola
16/04/2020
Italia
Acheteur vérifié
consigliato
estetica bellissima,ottimi materiali,laccio originale che contiene cavo usb di ricarica.Batteria di ottima durata e pratico da portare dietro
Avantages
estetica materiali durata qualita' audio
Contre
nessuno per ora
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BT3900P altoparlante wireless portatile
Date d'utilisation 2020-03-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BT3900P altoparlante wireless portatile
Date d'utilisation 2020-03-16
Rainesto
06/09/2020
Suomi
Toimii ja hyvät äänet
Tämä on edullinen, suositeltava laite mm. puhelimen kaveriksi pöydällä. Hyvät äänet, soittaa vaikka musiikkia puhelimesta.
Avantages
Edullinen, roiskevesitiivis, helppo liittää bluettootina
Contre
Jos bluetooth valo ei syty, on laite rikki. 1/3 viallinen ja vaihdettu kaupassa uuteen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BT3900W wireless portable speaker
Date d'utilisation 2020-08-06
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BT3900W wireless portable speaker
Date d'utilisation 2020-08-06