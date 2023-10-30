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Arrêté

enceinte portable sans fil

BT3900B/00

3.1

| (9) Avis

De la musique ininterrompue

Profitez d'une musique ininterrompue. L'enceinte portable sans fil EverPlay fonctionne en permanence, grâce à une puissante connexion Bluetooth® et à des options de charge intuitives. Le textile exclusif du revêtement le rend beau et ultra-durable.

Voir tous les avantages

De la musique ininterrompue

  • 4 W, 8 h

  • Grande portée Bluetooth®

  • Étanche, résiste à la poussière

  • Dragonne USB fournie

Membranes passives pour des basses plus profondes et étendues

L'enceinte EverPlay délivre un son puissant dans un format compact, grâce à une large surface de radiation de basses et à un haut-parleur puissant. Les basses sont plus profondes et étendues.

Filtre anti-distorsion pour un son puissant, non saturé

Filtre anti-distorsion pour un son puissant, non saturé

Le filtre anti-distorsion vous permet d'écouter de la musique plus fort sans baisse de qualité, même lorsque la batterie est presque déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite que la distorsion n'endommage vos enceintes. Cette fonction intégrée contrôle le signal musical transmis par l'amplificateur en faisant en sorte que les pics restent dans la gamme de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la distorsion due à l'écrêtage sans affecter le volume. La capacité d'une enceinte portable à reproduire les pics sonores diminue avec le niveau de charge de la batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics causés par ce faible niveau.

Puissante connexion Bluetooth® jusqu'à 30 m

Puissante connexion Bluetooth® jusqu'à 30 m

Déplacez-vous en toute liberté avec votre smartphone, sans risque de coupures. L'enceinte EverPlay offre une connexion Bluetooth® incroyablement stable et étendue, avec une portée pouvant atteindre 30 mètres et une vitesse trois fois supérieure aux normes du secteur. Elle est équipée d'un filtre antiparasite de fréquence radio et d'une antenne haute sensibilité pour réduire les interférences externes.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.1

sur 6

9

Avis

3

30/10/2023

France

France

Excellent rapport qualité prix

Facile d'utilisation, légère et pratique avec un son et une autonomie de très bonne qualité.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BT3900B enceinte portable sans fil

Date d'utilisation 2021-10-29

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BT3900B enceinte portable sans fil

Date d'utilisation 2021-10-29

16/04/2020

Italia

Italia

Acheteur vérifié

consigliato

estetica bellissima,ottimi materiali,laccio originale che contiene cavo usb di ricarica.Batteria di ottima durata e pratico da portare dietro

Avantages

estetica materiali durata qualita' audio

Contre

nessuno per ora

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BT3900P altoparlante wireless portatile

Date d'utilisation 2020-03-16

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BT3900P altoparlante wireless portatile

Date d'utilisation 2020-03-16

06/09/2020

Suomi

Suomi

Toimii ja hyvät äänet

Tämä on edullinen, suositeltava laite mm. puhelimen kaveriksi pöydällä. Hyvät äänet, soittaa vaikka musiikkia puhelimesta.

Avantages

Edullinen, roiskevesitiivis, helppo liittää bluettootina

Contre

Jos bluetooth valo ei syty, on laite rikki. 1/3 viallinen ja vaihdettu kaupassa uuteen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BT3900W wireless portable speaker

Date d'utilisation 2020-08-06

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BT3900W wireless portable speaker

Date d'utilisation 2020-08-06

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