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Arrêté
De la musique ininterrompue
Profitez d'une musique ininterrompue. L'enceinte portable sans fil EverPlay fonctionne en permanence, grâce à une puissante connexion Bluetooth® et à des options de charge intuitives. Le textile exclusif du revêtement le rend beau et ultra-durable.
10 W, 10 h
Grande portée Bluetooth®
Étanche, résiste à la poussière
Option de charge rapide
Le textile DuraFit recouvrant l'enceinte offre des avantages fonctionnels et esthétiques. Le revêtement en caoutchouc et le textile assorti sont anti-dérapants, lavables et résistent aux rayures, pour une plus grande protection, tandis que le motif maillé en losanges crée un style plus moderne et sophistiqué.
Le filtre anti-distorsion vous permet d'écouter de la musique plus fort sans baisse de qualité, même lorsque la batterie est presque déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite que la distorsion n'endommage vos enceintes. Cette fonction intégrée contrôle le signal musical transmis par l'amplificateur en faisant en sorte que les pics restent dans la gamme de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la distorsion due à l'écrêtage sans affecter le volume. La capacité d'une enceinte portable à reproduire les pics sonores diminue avec le niveau de charge de la batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics causés par ce faible niveau.
L'enceinte EverPlay délivre un son puissant dans un format compact, grâce à une large surface de radiation de basses et à un haut-parleur puissant. Les basses sont plus profondes et étendues.
5.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Només lo bo
29/04/2020
España
Acheteur vérifié
Excel·lent
Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.
Avantages
So. Disseny.
Contre
No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Date d'utilisation 2019-03-29
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Date d'utilisation 2019-03-29
Sr.PRàctic
07/04/2020
España
Genial
Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.
Avantages
Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.
Contre
de moment res
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Date d'utilisation 2020-03-07
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Date d'utilisation 2020-03-07