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Arrêté
De la musique ininterrompue
Profitez d'une musique ininterrompue. L'enceinte portable sans fil EverPlay fonctionne en permanence, grâce à une puissante connexion Bluetooth® et à des options de charge intuitives. Le textile exclusif du revêtement le rend beau et ultra-durable.
10 W, 10 h
Grande portée Bluetooth®
Étanche, résiste à la poussière
Option de charge rapide
Avec son micro intégré, cette enceinte permet également de prendre des appels en mains libres. Lorsque l'on vous appelle, la musique est mise en pause, et vous pouvez parler via l'enceinte. Réalisez une conférence téléphonique au travail, ou appelez un ami pendant une soirée. Quelles que soient les circonstances, vous ne serez pas déçu.
Recharger un appareil n'a jamais été aussi simple. Lorsque le niveau de charge est faible, il vous suffit de brancher le câble USB intégré à la dragonne 2 en 1. Vous pouvez également l'utiliser pour attacher l'enceinte à un sac afin de la transporter facilement.
Déplacez-vous en toute liberté avec votre smartphone, sans risque de coupures. L'enceinte EverPlay offre une connexion Bluetooth® incroyablement stable et étendue, avec une portée pouvant atteindre 30 mètres et une vitesse trois fois supérieure aux normes du secteur. Elle est équipée d'un filtre antiparasite de fréquence radio et d'une antenne haute sensibilité pour réduire les interférences externes.
5.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Només lo bo
29/04/2020
España
Acheteur vérifié
Excel·lent
Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.
Avantages
So. Disseny.
Contre
No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Date d'utilisation 2019-03-29
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Date d'utilisation 2019-03-29
Sr.PRàctic
07/04/2020
España
Genial
Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.
Avantages
Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.
Contre
de moment res
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Date d'utilisation 2020-03-07
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Date d'utilisation 2020-03-07