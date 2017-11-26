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Arrêté

Microchaîne

BTB2570/12

4.2

| (6) Avis | 83% recommandent ce produit

La puissance de la musique

Redécouvrez les albums que vous aimez. Cette élégante microchaîne délivre 70 W d'audio riche pour que vous puissiez savourer vos CD classiques comme votre dernière playlist. Les haut-parleurs Bass Reflex améliorent les contenus aux basses profondes.

Voir tous les avantages

La puissance de la musique

  • Bluetooth®

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • DAB+

Puissance de sortie maximale de 70 W

USB. Des appareils audio instantanément connectés.

Enceintes Bass Reflex 2 voies pour des basses pleines et puissantes

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.2

sur 6

6

Avis

83%

recommandent ce produit

2
1

26/11/2017

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnet

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften,einen super Bass .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTB2570 Mini-Stereoanlage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTB2570 Mini-Stereoanlage

21/11/2020

Danmark

Danmark

Godt musiksystem

Jeg mangler kun en audio indgang, så jeg kan tilslutte mit smart TV, ellers et super dejligt musiksystem.

Avantages

Flot og enkelt design, nemt og overskueligt i brug, og så lige det at model navn/nummer står på forsiden, når man lige står og skal bruge det.

Contre

Mangler audio ingang for TV, smart TV.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTB2570 Mikromusiksystem

Date d'utilisation 2020-07-21

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTB2570 Mikromusiksystem

Date d'utilisation 2020-07-21

07/10/2020

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Seht guter Klang

Ich würde das Produkt jeder Person empfehlen, da gute Qualität

Avantages

Gute Bedienung

Contre

Keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTB2570 Mini-Stereoanlage

Date d'utilisation 2020-06-07

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTB2570 Mini-Stereoanlage

Date d'utilisation 2020-06-07

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