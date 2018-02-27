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Arrêté

Microchaîne

BTB2670/12

4.5

| (6) Avis | 100% recommandent ce produit

Un son hi-fi adapté à votre environnement

Écoutez les titres de votre smartphone, diffusez votre bibliothèque musicale via Bluetooth® et écoutez vos CD et MP3 sur ce système audio Philips compact tout-en-un. Vous pouvez également écouter vos émissions de radio favorites sur les stations DAB+ et FM.

Voir tous les avantages

Un son hi-fi adapté à votre environnement

  • Bluetooth®

  • avec MULTIPAIR

  • DAB+

Mode veille Bluetooth® permanent pour faciliter la reconnexion

Mode veille Bluetooth® permanent pour faciliter la reconnexion

Après une connexion initiale, la fonction Bluetooth® de votre smartphone permet de sortir votre chaîne Philips du mode veille. La source Bluetooth® est également activée, pour une diffusion en streaming facile et rapide de la musique, à tout moment.

Conception compacte qui s'adapte à tous les intérieurs et tous les modes de vie

Conception compacte pour tous les espaces et styles de vie. Avec son design élégant et sa taille réduite, ce produit trouve sa place dans tous les intérieurs.

Charge USB rapide et efficace pour votre smartphone

Charge USB rapide et efficace pour votre smartphone

Le port USB ne sert pas seulement à diffuser de la musique. Le système de gestion intelligente de l'alimentation USB permet une intensité de charge rapide à 2 A, afin de charger rapidement votre smartphone lorsque la chaîne est en mode veille.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

6

Avis

100%

recommandent ce produit

2
1

27/02/2018

France

France

Satisfait

Produit peu encombrant. Souci, pour l'instant, avec bluetooth pour relier une enceinte .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTB2670 Microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTB2670 Microchaîne

05/02/2018

France

France

Ce produit me convient parfaitement

Micro chaîne très sympa avec d’agréables fonctionnalités simples à utiliser. Le son est correct. Seules manquent des radios sur la FM et la DAB en Normandie pour pouvoir profiter pleinement du produit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTB2670 Microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTB2670 Microchaîne

17/04/2018

Deutschland

Deutschland

Wie schon immer: Ein super Philips Design

Genau so eine Mini-Stereo-Anlage habe ich gesucht ... gesehen, gehört und sofort gekauft. Zu hause auspacken, ansehen, lesen, einstellen und los gehts. Einfacher gehts nicht. Super klang, kann auch sehr laut werden und klingt trozdem super. Die Anlage sieht totschick aus und passt somit genau ins Arbeitszimmer. Übrigens: Ich kaufe bereits seit 1974 Produkte von Philips und bin noch nie enttäuscht worden.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTB2670 Mini-Stereoanlage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTB2670 Mini-Stereoanlage

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