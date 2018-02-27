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Arrêté
Un son hi-fi adapté à votre environnement
Écoutez les titres de votre smartphone, diffusez votre bibliothèque musicale via Bluetooth® et écoutez vos CD et MP3 sur ce système audio Philips compact tout-en-un. Vous pouvez également écouter vos émissions de radio favorites sur les stations DAB+ et FM.
Bluetooth®
avec MULTIPAIR
DAB+
Après une connexion initiale, la fonction Bluetooth® de votre smartphone permet de sortir votre chaîne Philips du mode veille. La source Bluetooth® est également activée, pour une diffusion en streaming facile et rapide de la musique, à tout moment.
Conception compacte pour tous les espaces et styles de vie. Avec son design élégant et sa taille réduite, ce produit trouve sa place dans tous les intérieurs.
Le port USB ne sert pas seulement à diffuser de la musique. Le système de gestion intelligente de l'alimentation USB permet une intensité de charge rapide à 2 A, afin de charger rapidement votre smartphone lorsque la chaîne est en mode veille.
4.5
sur 6
6
Avis
100%
recommandent ce produit
Feufeu80
27/02/2018
France
Satisfait
Produit peu encombrant. Souci, pour l'instant, avec bluetooth pour relier une enceinte .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BTB2670 Microchaîne
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BTB2670 Microchaîne
Gbqz
05/02/2018
France
Ce produit me convient parfaitement
Micro chaîne très sympa avec d’agréables fonctionnalités simples à utiliser. Le son est correct. Seules manquent des radios sur la FM et la DAB en Normandie pour pouvoir profiter pleinement du produit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BTB2670 Microchaîne
Oui, je recommande ce produit
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Rubie
17/04/2018
Deutschland
Wie schon immer: Ein super Philips Design
Genau so eine Mini-Stereo-Anlage habe ich gesucht ... gesehen, gehört und sofort gekauft. Zu hause auspacken, ansehen, lesen, einstellen und los gehts. Einfacher gehts nicht. Super klang, kann auch sehr laut werden und klingt trozdem super. Die Anlage sieht totschick aus und passt somit genau ins Arbeitszimmer. Übrigens: Ich kaufe bereits seit 1974 Produkte von Philips und bin noch nie enttäuscht worden.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BTB2670 Mini-Stereoanlage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BTB2670 Mini-Stereoanlage