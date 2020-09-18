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Arrêté

Microchaîne

BTB4800/12

3.4

| (11) Avis

Une esthétique rétro. Un son moderne.

Cette magnifique microchaîne associe style rétro et performances modernes. Avec son boîtier classique en bois, son sélecteur de volume en aluminium brossé et son écran ultra-brillant, elle attire tous les regards, quelle que soit la pièce où vous préférez vous détendre.

Voir tous les avantages

Une esthétique rétro. Un son moderne.

  • Bluetooth®

  • DAB+

Lecteur de CD. Radio numérique DAB+/FM.

Cette élégante microchaîne intégrée vous permet de diffuser en streaming des playlists et plus encore. Vous pourrez même dépoussiérer les classiques de votre collection de CD grâce au lecteur de CD prenant également en charge les CD MP3 et les CD enregistrés. Le tuner radio numérique offre une réception parfaitement claire, et vous pouvez définir jusqu'à 20 présélections pour vos stations DAB+ ou FM préférées.

Diffusez votre musique en Bluetooth® (sans fil)

Poids : 4,78 kg

Spécificités Techniques

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3.4

sur 6

11

Avis

2

18/09/2020

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Mit dieser Stereoanlage bin ich sehr zufrieden.

Mit diesem Gerät bin ich sehr zufrieden. Die Handhabung mit der Tastatur und der Fernbedienung sind einfach genial. Ich kann sehr schön die Sender einstellen, die Lautstärke, die Stummschaltung. Das ist alles hervorragend. Auch das Einlegen der CDs ist für mich einfach. Die Uhrzeit wird mir auch angegeben, Jetzt bin ich richtig glücklich, ein solches Gerät zu besitzen und freue mich täglich es einzuschalten und mir Musik und Nachrichten mit den verschiedenen Sendern anhören. Super!!!!!

Avantages

Leichte Bedienung, auch die Temperatureinstellungen sind für mich sehr einfach. Die Reinigung des Gerätes ist auch sehr einfach. Die Empfehlung der Reinigung im Geschirrspüler gelingt auch!

Contre

Keine!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTB4800 Mini-Stereoanlage

Date d'utilisation 2019-08-18

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTB4800 Mini-Stereoanlage

Date d'utilisation 2019-08-18

20/09/2019

Nederland

Nederland

Mooi apparaat

Dit muzieksysteem voldoet aan al mijn verwachtingen. Je kunt er verschillende mediadragers op afspelen. Voor mij was het belangrijk dat ik een platenspeler kan aansluiten. En dat lukt prima via de aparte audio ingang met 3.5mm aansluiting. De plek van de audio ingang had ik liever aan de achterzijde gezien. Maar echt onoverkomelijk is dat niet.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTB4800 Micromuzieksysteem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTB4800 Micromuzieksysteem

22/12/2017

Nederland

Nederland

Zeer goed

Heeft heel mooi geluid, in tegenstelling tot vele andere! Mooie bass, doch niet overdreven, heldere hoge tonen! Bij het aanzetten van het toestel blijft soms het geluid weg, even terug uit en aan, dan ben je weer vertrokken. Zeer mooi afgewerkt, compact van formaat. Alleen spijtig dat het een beetje een rare afstandsbediening is, valt niet zo makkelijk mee te werken. Ik had er wifi opgezet en je met een app het toestel kon bedienen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTB4800 Micromuzieksysteem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BTB4800 Micromuzieksysteem

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