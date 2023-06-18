ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Image principale

Arrêté

Caméra HD

CAM200BL/00

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Vos grands moments sur le téléviseur ou sur le Web, simplement

Avec la caméra Philips ESee CAM200, les photos et vidéos n'ont jamais été aussi simples à prendre et à partager. Faites glisser votre doigt sur l'écran 3 pouces pour les envoyer instantanément par liaison sans fil vers le téléviseur ou Internet.

Voir tous les avantages

grâce au Wi-Fi intégré

Vos grands moments sur le téléviseur ou sur le Web, simplement

Go Live pour afficher des vidéos par liaison sans fil sur des sites Web via UStream

Go Live pour afficher des vidéos par liaison sans fil sur des sites Web via UStream

Diffusez en direct des évènements avec la caméra Esee, afin de tout partager immédiatement. Il vous suffit d'établir une connexion Wi-Fi et de sélectionner « Go Live » (En direct). Ce que vous enregistrez est alors diffusé en streaming sur le site Web UStream, afin de permettre à vos amis et à votre famille d'en profiter, où qu'ils soient. Associez vos proches à tous les grands moments de votre vie, en direct.

Durée de vie de la batterie ultralongue pour une autonomie accrue

Résolution jusqu'à 10 mégapixels pour des photos de qualité

Résolution jusqu'à 10 mégapixels pour des photos de qualité

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

18/06/2023

France

France

Caméra HD CAM200BLPhilips

Super matériel,de Bonne qualité,avec un prix abordable.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour CAM200BL HD camcorder

Date d'utilisation 2022-12-18

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour CAM200BL HD camcorder

Date d'utilisation 2022-12-18

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.