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Arrêté

Système audio/vidéo pour voiture

CED1900BT/12

4

| (3) Avis | 100% recommandent ce produit

Écoutez de la musique et regardez des vidéos en voiture

Le Philips CED1900BT est équipé d'un écran couleur 6,2" affichant vidéos et photos : le must en matière de divertissements en voiture. Profitez également de films et de musiques provenant de différentes sources, et ne manquez jamais un appel, grâce à son récepteur Bluetooth® intégré.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Écoutez de la musique et regardez des vidéos en voiture

  • Écran tactile 15,7 cm (6,2")

  • Bluetooth®

Récepteur Bluetooth® intégré pour une transmission directe d'appels téléphoniques et de musique

Récepteur Bluetooth® intégré pour une transmission directe d'appels téléphoniques et de musique

La fonctionnalité mains libres Bluetooth® vous permet d'utiliser votre téléphone portable sans danger pendant que vous conduisez afin de ne rater aucun appel. Avec le récepteur Bluetooth® intégré, votre système audio pour voiture peut diffuser directement les fichiers musicaux de votre téléphone.

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Sortie audio pour amplificateur supplémentaire

Spécificités Techniques

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Avis

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recommandent ce produit

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23/05/2015

France

France

Bon rapport qualité/prix

Comparé au même produit vendu chez Mercedes pour mon Vito j'en suis vraiment très content . Le seul hic c'est le navigateur gps car Takara c'est pas ce qu'il y a de mieux mais j'avoue qu'il fonctionne bien quand même . Il n'existe pas de mise à jour de ce gps mais je suis en train de chercher un autre navigateur pour le remplacer . L'avantage c'est qu'il suffit d'en trouver un autre sur micro sd et le tour et joué !

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Cet avis a été rédigé pour CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture

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08/08/2013

France

France

excellent produit, sauf pour la navigation GPS

Tout fonctionne très bien , Ipod, Iphone, DVD et CD. Très bonne ergonomie . Le problème est que dans un appareil de cette qualité , il n'y ai pas un meilleur navigateur, car il s'agit d'un TAKARA , pas bien du tout .

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27/07/2013

France

France

CED1901BT non referencé

aucunes précisions sur le modèle ced1901bt avec kit gps. il s agit d un travail de takara en ce qui concerne la navigation philips sous traite cette activité à takara. le meme produit sur le site australien propose un firmware pour mise a jour du produit. il le faudrait car on ne peut reelement pas ecouter la musique avec le gps en navigation. pour le reste ce produit est tres complet pour ce prix.

Cet avis a été rédigé pour CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture

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