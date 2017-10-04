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Arrêté
CED1910BT/12
Écoutez de la musique et regardez des vidéos en voiture
Le Philips CED1910BT est équipé d'un écran couleur 6,2" affichant vidéos et photos : le must en matière de divertissements en voiture. Profitez également de films et de musiques provenant de différentes sources, et ne manquez jamais un appel, grâce à son récepteur Bluetooth® intégré.
Écran tactile 15,7 cm (6,2")
Bluetooth®
Le lecteur Philips est compatible avec la plupart des DVD et CD disponibles sur le marché. Un lecteur de DVD+/-R accepte les deux formats de DVD inscriptibles courants. De même, un lecteur de DVD+/-RW accepte les deux formats de DVD réinscriptibles courants. Un SVCD (Super Video CD) offre une qualité d'image bien supérieure à celle d'un VCD, car sa résolution est meilleure. Les MPEG4 sont conçus pour délivrer une vidéo de qualité DVD (MPEG-2), avec un débit et une taille de fichier inférieurs. Le codec DivX est une technologie de compression vidéo avancée basée sur la norme MPEG4. Il permet de réduire la taille des vidéos numériques tout en maintenant une qualité d'image élevée.
Système AV pour voiture CarStudio Philips avec écran LCD haute résolution WVGA (800 x 480 pixels). Clair et lumineux, l'écran affiche avec une parfaite netteté l'interface utilisateur intelligente et les vidéos des différentes sources multimédias. Il est également excellent pour regarder des diaporamas photos. Vous avez le choix entre différents fonds d'écran et palettes, afin de créer l'ambiance qui vous convient dans votre voiture.
La technologie FullSound innovante de Philips reproduit fidèlement les détails acoustiques des fichiers MP3 compressés pour les enrichir et les optimiser considérablement, afin que vous puissiez écouter vos musiques sans la moindre altération. Basée sur un algorithme de post-traitement audio, la technologie FullSound associe la longue expérience de Philips en matière de reproduction audio à la puissance du tout dernier processeur de signal numérique. Vous obtiendrez ainsi des basses plus puissantes, pour plus de profondeur et un rendu exceptionnel, une meilleure clarté de la voix et des instruments ainsi qu'une grande richesse de détails. Redécouvrez vos morceaux MP3 compressés grâce à un son plus vrai que nature qui vous touchera au cœur et vous donnera des ailes !
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
2.8
sur 6
8
Avis
ToniMontana1
04/10/2017
Suisse
Bien mais pourrait être mieux
Manque de performance, manque le dab+. Merci de me faire savoir si un adaptateur dab+ existe pour cet autoradio Philips CED1910BT.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CED1910BT Système audio/vidéo pour voiture
Oui, je recommande ce produit
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ramar06
14/12/2015
France
Du bon et du moins bon
Produit bien fini, bon son, relativement simple d'utilisation. Mais notice trop succincte, mal traduite, incomplète, voire inexistante sur la partie GPS. Lorsque j'ai allumé mon GPS, c'est un logiciel TAKARA avec le gros logo TAKARA qui est une marque bas de gamme, déçu! Alors que j'avais lu sur un comparatif qu'il s'agissait d'une cartographie Tomtom. Manque un bouton d'accès direct à la caméra de recul.
Oui, je recommande ce produit
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Christopheur83
09/01/2018
France
Probleme de lecture video impossible de mettre le poste a jour et impossible d'avoir une réponse de votre part
Donc du coup j'ai un autoradio video qui lit les divx les dvd ect mais pas d'image que le son et pas de mise a jour comme decrit dans le bouquin pas de réponse de votre part donc dsl d'etre un peu decue
Oui, je recommande ce produit
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