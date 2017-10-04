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Arrêté

Système audio/vidéo pour voiture

CED1910BT/12

2.8

| (8) Avis

Écoutez de la musique et regardez des vidéos en voiture

Le Philips CED1910BT est équipé d'un écran couleur 6,2" affichant vidéos et photos : le must en matière de divertissements en voiture. Profitez également de films et de musiques provenant de différentes sources, et ne manquez jamais un appel, grâce à son récepteur Bluetooth® intégré.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Écoutez de la musique et regardez des vidéos en voiture

  • Écran tactile 15,7 cm (6,2")

  • Bluetooth®

Lecture de films sur DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® et MPEG-4

Lecture de films sur DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® et MPEG-4

Le lecteur Philips est compatible avec la plupart des DVD et CD disponibles sur le marché. Un lecteur de DVD+/-R accepte les deux formats de DVD inscriptibles courants. De même, un lecteur de DVD+/-RW accepte les deux formats de DVD réinscriptibles courants. Un SVCD (Super Video CD) offre une qualité d'image bien supérieure à celle d'un VCD, car sa résolution est meilleure. Les MPEG4 sont conçus pour délivrer une vidéo de qualité DVD (MPEG-2), avec un débit et une taille de fichier inférieurs. Le codec DivX est une technologie de compression vidéo avancée basée sur la norme MPEG4. Il permet de réduire la taille des vidéos numériques tout en maintenant une qualité d'image élevée.

Affichage haute résolution avec dalle LCD WVGA

Système AV pour voiture CarStudio Philips avec écran LCD haute résolution WVGA (800 x 480 pixels). Clair et lumineux, l'écran affiche avec une parfaite netteté l'interface utilisateur intelligente et les vidéos des différentes sources multimédias. Il est également excellent pour regarder des diaporamas photos. Vous avez le choix entre différents fonds d'écran et palettes, afin de créer l'ambiance qui vous convient dans votre voiture.

FullSound donne vie à vos fichiers musicaux MP3

FullSound donne vie à vos fichiers musicaux MP3

La technologie FullSound innovante de Philips reproduit fidèlement les détails acoustiques des fichiers MP3 compressés pour les enrichir et les optimiser considérablement, afin que vous puissiez écouter vos musiques sans la moindre altération. Basée sur un algorithme de post-traitement audio, la technologie FullSound associe la longue expérience de Philips en matière de reproduction audio à la puissance du tout dernier processeur de signal numérique. Vous obtiendrez ainsi des basses plus puissantes, pour plus de profondeur et un rendu exceptionnel, une meilleure clarté de la voix et des instruments ainsi qu'une grande richesse de détails. Redécouvrez vos morceaux MP3 compressés grâce à un son plus vrai que nature qui vous touchera au cœur et vous donnera des ailes !

Spécificités Techniques

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Notation globale

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2.8

sur 6

8

Avis

5

04/10/2017

Suisse

Suisse

Bien mais pourrait être mieux

Manque de performance, manque le dab+. Merci de me faire savoir si un adaptateur dab+ existe pour cet autoradio Philips CED1910BT.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour CED1910BT Système audio/vidéo pour voiture

Oui, je recommande ce produit

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14/12/2015

France

France

Du bon et du moins bon

Produit bien fini, bon son, relativement simple d'utilisation. Mais notice trop succincte, mal traduite, incomplète, voire inexistante sur la partie GPS. Lorsque j'ai allumé mon GPS, c'est un logiciel TAKARA avec le gros logo TAKARA qui est une marque bas de gamme, déçu! Alors que j'avais lu sur un comparatif qu'il s'agissait d'une cartographie Tomtom. Manque un bouton d'accès direct à la caméra de recul.

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09/01/2018

France

France

Probleme de lecture video impossible de mettre le poste a jour et impossible d'avoir une réponse de votre part

Donc du coup j'ai un autoradio video qui lit les divx les dvd ect mais pas d'image que le son et pas de mise a jour comme decrit dans le bouquin pas de réponse de votre part donc dsl d'etre un peu decue

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Cet avis a été rédigé pour CED1910BT Système audio/vidéo pour voiture

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