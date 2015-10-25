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CarStudioSystème audio pour voiture

CEM2250/12

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Écoutez de la musique en voiture

Écoutez la musique de votre iPhone/iPod, d'un CD ou de périphériques USB avec le système audio pour voiture Philips. Flattez vos oreilles avec des basses puissantes grâce à MAX Sound.

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L'obsession du son

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  • Pour iPod et iPhone

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Navigation par dossier ou chanson pour une recherche et un accès rapides

Navigation par dossier ou chanson pour une recherche et un accès rapides

Cette fonction vous permet de rechercher une piste ou un album beaucoup plus rapidement en parcourant les chansons et les dossiers enregistrés sur un périphérique USB ou une carte SDHC. Avec le bouton dédié dossier/chanson, réalisez votre recherche en trois étapes simples : appuyez sur le bouton dossier/chanson, tournez le sélecteur de volume, puis appuyez pour sélectionner. Ce processus simple vous permet d'effectuer rapidement et facilement des recherches dans votre collection musicale, afin de rester concentré sur la route.

Protection antichoc performante, pour un plaisir musical ininterrompu

Sortie audio pour amplificateur supplémentaire

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sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

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25/10/2015

France

France

Vraiment un très bon autoradio !!

Philips c'est surpassé avec ce CEM 2250 y a juste je dirai pour la radio que ce n'est pas ça!! et en plus juste la FM car ne capte pas si bien que ça! Mais je dirai qu'à part cette petite lacune !! Le reste est vraiment super (la clé USB, la prise jack sur la façade pour un MP3 ou téléphone mobile et iphone et un très bon lecteur CD !! qui la je dirai ne saute pas!! car et la je pense pas être le seul à le dire ? beaucoup d'autres poste ? on la fâcheuse manie que leurs CD saute à tous bout de champ; dans des nids de poule sur la route!! ou tous simplement nos chères dos d'âne, et la vous m'avez compris je pense ?)Et surtout surtout la!! Un super son CANON !! Propulsé par un bouton MAX SOUND ou DBB!! et pas mal de réglage pour d'autres son ! tous simplement par présélection d'équaliser (pop,rock, techno, classic et j'en passe) J'en souhaitez un comme ça ? Et Philips la fait! Bravo!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour CarStudio CEM2250 Système audio pour voiture

Oui, je recommande ce produit

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