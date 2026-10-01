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OneBladeSabot barbe 2 mm

CP0363

Sabot barbe pour OneBlade

Ce sabot conçu pour votre tondeuse OneBlade vous permet de tailler et de styliser votre barbe comme bon vous semble. Précision garantie : à vous le look de vos rêves !

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Multigroom series 9000

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Sabot barbe pour OneBlade

  • Gris

  • Hauteur de coupe : 2 mm

  • Taille : 2 mm

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