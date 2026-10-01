Hairclipper series 3000

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Hairclipper series 3000Sabot barbe réglable 1 à 23 mm

CP0916

Sabot cheveux réglable pour votre tondeuse à cheveux

Ce sabot réglable est conçu pour votre tondeuse à cheveux. Précision garantie : à vous le look de vos rêves !

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Sabot cheveux réglable pour votre tondeuse à cheveux

  • Gris

  • Hauteur de coupe : 1 à 23 mm

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