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Arrêté
CSP6911/00
Votre chaîne mobile
Vivez votre musique avec les enceintes pour autoradio Philips CSP6911. Ces enceintes 3 voies de 16 x 24 cm offrent une puissance en crête de 300 W et sont équipées d'un cône ovale en polypropylène avec tweeter à dôme souple en PEI, pour une musique aux détails saisissants et aux basses profondes.
6 x 9"
3 voies
Puissance en crête de 300 W
Le PEI (polyétherimide) est le matériau idéal pour les tweeters à dômes en raison de son poids, sa force de tension, sa stabilité élevée et sa tolérance aux températures élevées. Dans le tweeter, le petit diaphragme (ouverture du dôme) génère des tons à haute fréquence. Ces dômes en PEI peuvent capturer les notes musicales les plus hautes pour une musique texturée avec des aigus agréables sur toute la gamme. La forme du dôme diffuse également le son pour que vous puissiez entendre les notes hautes quelle que soit la place que vous occupez dans la voiture.
Notation globale