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Arrêté

Haut-parleur coaxial pour autoradio

CSP6911/00

Votre chaîne mobile

Vivez votre musique avec les enceintes pour autoradio Philips CSP6911. Ces enceintes 3 voies de 16 x 24 cm offrent une puissance en crête de 300 W et sont équipées d'un cône ovale en polypropylène avec tweeter à dôme souple en PEI, pour une musique aux détails saisissants et aux basses profondes.

Voir tous les avantages

avec stéréo 3 voies pour un son saisissant

Votre chaîne mobile

  • 6 x 9"

  • 3 voies

  • Puissance en crête de 300 W

Puissance de sortie de 50 W RMS

Cône en polypropylène ovale pour basses profondes et enrichies

Cône en polypropylène ovale pour basses profondes et enrichies

Tweeter à dôme souple en PEI pour des tons chauds et texturés

Tweeter à dôme souple en PEI pour des tons chauds et texturés

Le PEI (polyétherimide) est le matériau idéal pour les tweeters à dômes en raison de son poids, sa force de tension, sa stabilité élevée et sa tolérance aux températures élevées. Dans le tweeter, le petit diaphragme (ouverture du dôme) génère des tons à haute fréquence. Ces dômes en PEI peuvent capturer les notes musicales les plus hautes pour une musique texturée avec des aigus agréables sur toute la gamme. La forme du dôme diffuse également le son pour que vous puissiez entendre les notes hautes quelle que soit la place que vous occupez dans la voiture.

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