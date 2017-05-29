Les réglages sont ultras simples (Bass / Treble / etc...) , tout est accessible directement de la télécommande MAIS, et c'est là où mon problème se pose, tous les réglages sont communs à la source sélectionnée. Je m'explique, vous pouvez sélectionner plusieurs sources d'entrées sur votre Kit 5.1 ( HDMI / Optique / Auxiliaire / etc...) en revanche, les réglages sons que vous avez appliqué pour votre téléviseur en mode HDMI ne sont pas forcement identique à ceux que vous souhaitez appliquer à votre lecteur audio de salon que vous avez branché en sortie Optique. Du coup, il faut prendre une poignée de secondes afin de régler comme vous le souhaitez, votre configuration son en fonction de l'appareil que vous souhaitez utiliser. Certes, cela n'est pas réellement gênant (après quelques utilisations, les réglages se font sans même regarder la télécommande, cela devient instinctif vu que toutes les réglages se modifient en quelques clics) mais les ingénieurs Philips auraient pu penser à mettre une puce mémoire en plus dans l'appareil (vu ce que ça coûte à l'achat et à programmer par la suite) afin de nous éviter cette petite manipulation "non nécessaire" dans l'absolue. Sortie de cette contrainte (encore que...) , le système est absolument bluffant d'efficacité autant sur la qualité sonore que sur l'installation du système lors du déballage du Kit (à tout casser, pour une personne "normale" , en 10Mn l'ensemble est branché et prêt à envoyer du son). Comptez, si comme moi vous êtes minutieux dans vos réglages, une petite heure pour tester tous les réglages possibles pour toutes les sources que vous avez branché (TV / Lecteur HiFi de Salon / Apple TV / Bluetooth... en ce qui me concerne). Un point agréable également, c'est la qualité audio lors de l'envoi en Bluetooth de vos musiques préférées (personnellement, je connecte mon MAC en Bluetooth pour faire sortir le son de ma bibliothèque audio directement sur le Kit 5.1 dans le salon) , et si vos différents fichiers musicaux sont de bonnes qualités ( FLAC / ALAC / etc... , et non pas du banal Mp3 compressé) vous pourrez apprécier leurs sonorités à leurs justes valeurs sans pour autant vous ruiner. ATTENTION : Ce Kit 5.1 n'est pas un réel Kit dit " audiophile " , vous n'obtiendrez pas la qualité d'un vrai DAC (ou système équivalent) dans la reproduction du son voulu , mais pour ce prix là vous allez pouvoir obtenir un son qui bluffera 99% des vos invités lors de vos différentes soirées ou lors de vos visionnages de vos films / concerts / etc... préférés.