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Arrêté
DC350/12
Système audio pour les professionnels
La station d'accueil pour baladeur Philips DC350 diffuse de la musique provenant d'un iPhone/iPod ou de la radio. Elle accueille un iPhone/iPod pour synchroniser fichiers musicaux, calendriers et listes de tâches à partir d'un PC. Le récepteur Bluetooth® permet de passer des appels téléphoniques en mode mains libres ou de diffuser de la musique en streaming.
Toutes les unités Philips pour voiture avec Bluetooth intègrent un module Bluetooth pour passer des appels et diffuser de la musique en mode mains libres depuis les téléphones et appareils audios compatibles avec Bluetooth. Le processus d'appairage est aussi simple que la configuration d'un casque Bluetooth. Vous pouvez transférer vos contacts téléphoniques et enregistrer votre répertoire favori sur le système. Vous pouvez également renvoyer vos appels sur votre téléphone pour des conversations privées. Avec Bluetooth, vous pouvez prendre des appels très facilement et conduire en toute sécurité, les deux mains sur le volant.
2.4
sur 6
5
Avis
CIRE
22/01/2016
France
super produit
cette station d’accueil pour baladeur produit un son correct avec un faible encombrement, le seul problème rencontré concerne la configuration des stations radio qui n'est pas aisée, que l'on peut effacer en faisant une mauvaise manip. ou perdre à la moindre coupure de courant, dommage
Cet avis a été rédigé pour DC350 station d'accueil pour baladeur
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Wimvb
20/05/2012
België
Goed en betrouwbaar
Niet moeilijk in gebruik, betrouwbaar en geweldig geluid Niveau verlichting lcd scherm is niet echt aanpasbaar (uit/half of fel)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DC350 entertainmentsysteem met dock
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DC350 entertainmentsysteem met dock
gregh06
16/10/2011
France
PASSABLE
Declenchement intempestif due a des perturbations electro magnétique. change de mode sans arret, se met en route tout seul, surement du a la présence d'un certain nombre de wifi dans la proximité Son moyen
Cet avis a été rédigé pour DC350 station d'accueil pour baladeur
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Un iPhone est nécessaire pour bénéficier des fonctionnalités de conversation téléphonique avec haut-parleur.