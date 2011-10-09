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Arrêté

iBoom JukeBox

DLA78405/10

4.2

| (5) Avis

La musique de votre iPod en stéréo

Grâce à l'iBoom JukeBox, système d'enceintes hi-fi pour iPod, vos pièces sont habitées par la musique de votre iPod. Parcourez le contenu de votre iPod sur l'écran de l'extraordinaire télécommande. Une station d'accueil permet de charger la télécommande et l'iPod.

Voir tous les avantages

et pilotage à l'aide de la télécommande à afficheur

La musique de votre iPod en stéréo

  • iPod

Donnez à votre musique un son stéréo somptueux.

Ce système d'enceintes haute fidélité est équipé d'un amplificateur de classe D, de tweeters et de caissons de basses doubles, pour des aigus cristallins et des basses profondes, créant un son stéréo somptueux.

Avec ces superbes enceintes, emplissez de musique n'importe quelle pièce.

Ce superbe système d'enceintes trouvera sa place dans n'importe quelle pièce de votre maison, pour de la musique à l'air libre, plutôt que dans un casque.

Télécommande à écran couleur permettant de consulter facilement les informations de l'iPod

La télécommande est équipée d'un écran lumineux et facile à lire vous permettant d'afficher le contenu de votre iPod et de le parcourir, comme vous le feriez sur votre iPod !

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

5

Avis

2
1

09/10/2011

Nederland

Nederland

Super

Iboom gekocht voor ipod, strak design, afstandbedienbaar en voor zo een compacte speaker super geluid met zelfs een mooie diepe bass weergave. Echt een top apparaat!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DLA78405 iBoom JukeBox

Oui, je recommande ce produit

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25/01/2010

United Kingdom

United Kingdom

Cet avis a été rédigé pour DLA78405 iBoom JukeBox

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16/07/2012

France

France

bon qualité sonore mais petits quelques détails à corriger......!!!

Oui comme en titre (dans le résumé ) c'est un bon produit mais n'est pas le "must" car il y a des problèmes à régler sur le volume sonore qui me fait éteindre automatiquement le dock , la batterie inexistant (bon je veux bien admettre que ce n'est un produit pas récent) mais tout c'est de la marque PHILIPS, ce qui veux dire des produit de qualités ....veillez monsieur,madame me comprendre j'achète beaucoup de produit de cette marque ,que j'en suis trés satisfait sauf sur Philips iBoom JukeBox DLA78405 iPod,que j'ai eut une petite déception.Merci de votre compréhension pour l'amélioration des futur produit de la même gamme avec mes sincère impression .

Cet avis a été rédigé pour DLA78405 iBoom JukeBox

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