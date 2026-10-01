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DLC6541CB/00
Câble haut de gamme USB-C > USB-C
Câble de qualité supérieure d'une longueur de 1,2 mètre pour une flexibilité accrue lorsque vous rechargez des appareils compatibles avec USB-C. Avec charge rapide 60 W.
Synchronisation et charge
1,2 m
Noir
Prend en charge le transfert de données USB 2.0 haut débit à 480 Mbit/s
Design de câble avec gaine en plastique pour plus de durabilité et de robustesse.
Notation globale