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Arrêté

Protection pour écran

DLN1716/10

4

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Protégez l'écran de votre iPad

Utilisez ce film transparent pour protéger l'écran de votre iPad Multi-Touch. Bien que quasiment invisible, il fait la différence : vous profitez pleinement des images nettes, claires et éclatantes de votre écran IPS, sous tous les angles.

Voir tous les avantages

avec une protection transparente

Protégez l'écran de votre iPad

  • Protection transparente

  • pour écran d'iPad

Film transparent pour une protection invisible de l'écran

Ce film transparent ajoute à l'écran de votre appareil une protection invisible contre les rayures et la poussière. Appliqué par adhérence statique, vous pouvez facilement le retirer sans qu'il ne laisse de résidu statique.

Carte de lissage incluse pour une application facile

Utilisez la carte de lissage incluse pour éliminer les bulles d'air prises sous le film de protection après son application.

Adhérence statique pour appliquer et retirer le film très facilement

Cette protection pour écran fonctionne grâce à l'adhérence statique, il est donc très facile de l'appliquer et de la repositionner sans qu'elle ne laisse de résidu collant sur l'écran de votre appareil.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF file, 385.4 kB
  • 18 November 2023

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