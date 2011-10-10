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Arrêté
Protégez l'écran de votre iPad
Utilisez ce film transparent pour protéger l'écran de votre iPad Multi-Touch. Bien que quasiment invisible, il fait la différence : vous profitez pleinement des images nettes, claires et éclatantes de votre écran IPS, sous tous les angles.
Protection transparente
pour écran d'iPad
Ce film transparent ajoute à l'écran de votre appareil une protection invisible contre les rayures et la poussière. Appliqué par adhérence statique, vous pouvez facilement le retirer sans qu'il ne laisse de résidu statique.
Utilisez la carte de lissage incluse pour éliminer les bulles d'air prises sous le film de protection après son application.
Cette protection pour écran fonctionne grâce à l'adhérence statique, il est donc très facile de l'appliquer et de la repositionner sans qu'elle ne laisse de résidu collant sur l'écran de votre appareil.