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Arrêté

Étui confort

DLN1717/10

Étui doté d'un design en relief pour une prise en main agréable

Lecture en mode portrait ou jeu en mode paysage, faites ce que vous voulez ! Conçu pour une prise en main fiable, cet étui rembourré enveloppe votre iPad afin d'en protéger les moindres recoins (boîtier, angles, écran). Son revêtement intérieur en forme d'ondulations permet d'absorber les chocs.

Voir tous les avantages

dans toutes les positions

Étui doté d'un design en relief pour une prise en main agréable

  • pour écran d'iPad

La silicone permet une meilleure prise en main et plus de protection.

Cet étui fabriqué en silicone souple facilite la prise en main de votre appareil, tout en le protégeant des rayures et de l'usure.

Protection enveloppante pour les coins et l'écran

Le matériau de cet étui enveloppe votre appareil afin de protéger ses angles et le pourtour de l'écran.

iPad entièrement accessible et protégé

Accédez à toutes les fonctionnalités de votre iPad, protégé dans son étui grâce aux ouvertures aménagées pour l'interrupteur marche/veille, le connecteur et l'enceinte.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF file, 328.6 kB
  • 5 December 2023

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