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Arrêté

Étui portefeuille fin

DLN1762/10

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Étui pour iPad facile à transporter

Transportez facilement votre iPad avec cette pochette trois couches compacte. Sa conception multicouche compacte utilise une mousse à bulles d'air pour absorber les chocs et une construction par moulage pour plus de résistance. L'intérieur non pelucheux évite les rayures et nettoie votre appareil.

Voir tous les avantages

avec trois couches de protection

Étui pour iPad facile à transporter

  • pour iPad 2

Design simple et élégant

Cet étui apporte avec style une protection supplémentaire à votre appareil.

Design fin pour se glisser dans votre sac

Cet étui protège votre appareil sans encombrement excessif, pour qu'il se glisse facilement dans votre sac lors de vos déplacements.

Design pratique et élégant

Un design pratique et élégant, qui s'adapte à toutes les situations.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF file, 827 kB
  • 23 November 2023

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