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Arrêté
Étui pour iPad facile à transporter
Transportez facilement votre iPad avec cette pochette trois couches compacte. Sa conception multicouche compacte utilise une mousse à bulles d'air pour absorber les chocs et une construction par moulage pour plus de résistance. L'intérieur non pelucheux évite les rayures et nettoie votre appareil.
pour iPad 2
Cet étui apporte avec style une protection supplémentaire à votre appareil.
Cet étui protège votre appareil sans encombrement excessif, pour qu'il se glisse facilement dans votre sac lors de vos déplacements.
Un design pratique et élégant, qui s'adapte à toutes les situations.